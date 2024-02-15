他信被指獲「特別待遇」假釋　學者憂影響泰國政局穩定

泰國前首相他信（Thaksin Shinawatra）獲釋，可能使保守派精英與他信之間的權力鬥爭一觸即發。泰國政治學者指出，許多涉嫌冒犯君主的年輕激進分子被扣押，他信卻在這時獲釋，很可能會引發司法不公的指控。



當局已宣佈他信獲得假釋。有消息指他最快可能在2月18日回家。據泰國公共電視台報道，泰國政治觀察員普遍認為，儘管他信還面對一項冒犯君主罪的刑事指控，指他2015年在韓國首爾發表了誹謗泰國王室的言論，但這預計不會阻礙他假釋。日後即便當局起訴他信冒犯君主，相信他也能獲保釋。

圖為2013年8月22日，前泰國總理英祿（右）與前總理他信）一同坐在飛機上。（Reuters）

不過泰國東方大學政治學系講師奧蘭（Olarn Thinbangtieo）指出：「這案件可能會損害司法系統的聲譽。如果他信日後獲准保釋，人們就會問為何年輕的嫌疑人沒能同樣獲釋。我們將再次看到政治亂局。」

在倫敦大學亞非學院教法律與政治的泰國律師維拉帕（Verapat Pariyawong）告訴《美國之音》：「（他信獲假釋）一方面顯示，法制——如果存在——可被扭曲以滿足當權者的政治目的。另一方面，這也顯示泰國政治具靈活性，可消除根深蒂固的衝突。」

正是這種靈活性，讓他信家族主導的為泰黨在上屆大選後與保守派前政敵攜手組成聯合政府，讓改革派前進黨無法參與執政。

不過，奧蘭直言，雖然獲軍方支持的保守派精英與他信攜手治理國家，但兩派的合作並不牢固。保守派精英希望他信「遵守預先安排的協議」，但他信和為泰黨似乎偏離了商定的道路。

他還說，他信在醫院服刑的舉動讓保守派感到不安。「如果他信願意在獄中服滿刑期，情況會好些。事實上，他信並沒有在獄中服刑，這讓司法體系受到了質疑。」

他信獲「特別待遇」 君主制基石受質疑

74歲的他信在流亡國外15年後，去年8月22日返國。他回國當天即被判入獄八年。不過入獄第一晚，他信就因病入院，留院至今。他去年9月獲泰王特赦，刑期從八年減至一年。

圖為2023年5月15日，為泰黨領袖、他信之女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）舉行記者會。（Getty Images）

奧蘭認為，他信據稱享受的「特別待遇」似乎正在削弱公眾對軍隊、警察、司法體系和官僚機構的信心。這四大機構是泰國君主制的基石，如果它們的公信力受到質疑，君主制就會遭破壞。

他還預測，為泰黨很可能會在下屆大選前背叛保守黨派與前進黨聯手。「它們現在可能不會合作。但前進黨和為泰黨一定會在下次大選中聯手。因為如果他們互相對抗，為泰黨肯定會落敗。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

