日圓匯價走低　當地賣淫集團放眼香港　專向牛郎店欠債女性埋手

日圓匯價走低，日本警方近日發現有女性前往歐美等其他國家賣淫，甚至有中介會在風俗街搭訕，或在牛郎店向欠債女性埋手，誘使她們出國賣淫。日本《每日新聞》訪問了其中一名被誘至香港賣淫，以償還在夜總會欠下巨額債務女性的經歷。



《每日新聞》2月11日，刊登了多篇有關日本女性出國賣淫的報道，其中訪問了一名曾在香港「一樓一鳳」工作的女子。

該名女子表示，她本身是性工作者，但習慣把賺回來錢跑去新宿歌舞伎町的牛郎店（女性夜總會）消費。在抵受不了牛郎的引誘下，最終欠下總額900萬日圓（約50萬港元）的巨債，一天有中介向她介紹，要否前往外國「工作」。

圖為2021年7月14日，日本東京新宿區，廣告板有不少是俗稱鴨店或牛郎店的女性夜總會。（Getty）

受迫於還債關係她只好答應，並發現原來整個海外「工作」的流程十分「完善」。機票和手續費由中介支付，到達香港機場，中介就會指示他應前往哪裏並找誰，然後被帶到一樓一鳳單位「工作」。

據女子所稱，她在香港工作了一個月，賺進了約50萬日圓（約2.7萬港元）。而在同一幢大廈，還有一些同樣背負債務的日本女性，和一些從中國大陸或菲律賓前來的賣淫女性。在香港的陌生環境她感到孤獨無助，一天工作12小時「精神和身體都崩潰」。

專向牛郎店欠債女性埋手

日本警方表示，隨着日圓匯價走低，在日本的賣淫集團放眼外國的情況開始出現。警方在1月曾拘捕了３名中介，涉嫌介紹女性前往美國拉斯維加斯賣淫，並發現當中有其他中介，會專門介紹女性前往沙特、新加坡或其他地方賣淫。

而一些利用女性前往夜總會消費欠下巨債，誘使她們前往海外「錢債肉償」的情況不時出現。日本首相岸田文雄在2023年11月的國會中表示，政府了解有國民因為在夜總會消費欠下大筆債務，而要到海外賣淫還債的社會問題，表明要加強取締。