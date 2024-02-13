日本泡沫經濟以來首次連續3年通脹2%　近半打工仔食「窮飯」省錢

日本歷經新冠疫情影響，經濟飽受通貨膨脹打擊，日本政府日前公布的2024年度經濟展望報告中預測，物價將連續3年上漲超過2％，為泡沫經濟以來首次，預估2024年度的通貨膨脹率為2.5％。



據《衛報》報道，日本歷經二十多年的通貨緊縮，如今必須適應烏俄戰爭、新冠疫情所造成的通膨，而日本通膨率雖不如其他經濟大國高，人民的荷包仍是有感縮水。

日本過去一年來，逾3萬種食品都漲價，上班族為了省錢，多數選擇減少午餐的花費。

【延伸閱讀】日本「工畜」現象網民熱議 46歲男寧願便利店打工10年領最低工資（點圖放大瀏覽）：

+ 14

據東京借貸服務公司Lendex 2023年的一份調查，在20到50多歲的上班族中，近半數午餐花費不超過500日圓（約26港元），有22.6%的人只花一枚500圓硬幣填飽肚子，其餘則是帶便當。

而支付服務業者Edenred日本據點所做的調查顯示，40%的上班族都減少午餐支出，近70%的人更承認必須忍住口腹之慾，對於想吃的東西只能再三考慮。

2021年，丼物連鎖餐廳吉野家的標準分量牛丼飯，7年來首度漲價，不過就算漲價，還是能用468日圓（約24港元）吃到。

【延伸閱讀】日本食物銀行愈來愈多學生排隊：疫情導致的青年貧窮悲歌（點圖放大瀏覽）：

+ 4

《衛報》記者實際花了一週，在日本的工作日午餐時間，實測挑戰每天花銅板價吃不同餐廳，避開超市熟食或便利商店。

結果顯示，從牛丼、午間餃子套餐、拉麵、蕎麥麵，到咖哩，都能用500日圓解決。

延伸閱讀：

呼籲美國繼續援烏 北約秘書長提擔憂「今日烏克蘭明日台灣」

【本文獲「TVBS」授權轉載。】