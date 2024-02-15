加拿大為何設毒品注射屋？全國39站點　列治文與蒙特利爾皆爆爭議

加拿大列治文（Richmond，又譯里士滿）市議會2月13日舉行投票，通過考慮在當地醫院設立毒品注射屋的動議，引起居民示威抗議。根據政府網站，全國目前有39個毒品注射屋站點，政府認為此可助減少用藥過量死亡個案、鼓勵吸毒者參與治療計劃，但居民憂心引來毒販、影響治安等問題，蒙特利爾（Montreal）也爆出類似爭議。



毒品注射屋原名為「受監管的使用場所」（Supervised consumption sites），政府主張它可為吸毒者提供安全及乾淨空間，容許他們攜帶毒品到場使用，現場有受過訓練的工作人員當值，認為此可防止他們意外地用藥過量，以及可減少包括愛滋病毒在內的傳染病傳播。

同時他們也可在注射屋內獲轉介接受戒毒治療、心理健康治療，可得到傳染病檢測服務、藥物檢查服務等。除了加拿大外，美國、德國、挪威、西班牙等也出現類似設施。

根據加拿大政府統計數字，截至2023年9月，全國有39個站點，估計使用量為每日2,700人次，站內約七成使用的藥物為鴉片類（Opioid）。

加拿大列治文（Richmond，又譯里士滿）市政廳2024年2月13日就當地醫院可能建立毒品注射屋一事投票。大批華人到市政廳附近抗議，反對建立毒品注射屋。一名支持建立毒品注射站的白人女子向反對一方大喊「你們不屬於這裏，回香港去」惹議。（網頁截圖）

除了列治文市議會提出考慮興建外，加拿大蒙特利爾也正興建一個附設毒品注射屋的過渡房屋設施，同樣爆出爭議，政府一邊指注射屋可防止吸毒者意外地用藥過量，但附近居民擔心的是吸毒者在區內聚集，影響社區安全，還憂心可能導致其他地區的吸毒者為獲得毒品而前往注射點所在地。

加拿大「全球新聞」網站（Global News）2023年9月報道，蒙特利爾居民Melodie Turcotte指「這對我們來說很震驚，因為我們真的不知道這會產生什麼後果。」她擔心會引來毒販，「如果人們去那裏吸毒，會增加犯罪嗎？」

2023年6月，有溫哥華居民控告市政府，指由於區內一個位於Seymour Street的毒品注射屋不良運作與監督，使地區變成一個犯罪和公共秩序混亂的中心點。

「全球新聞」2月14日報道，是否在列治文的醫院設立注射站由溫哥華海岸衛生局（VCH）決定。事件引發爭議後，溫哥華衛生官員15日回應稱，未有計劃在當地建「獨立」毒品注射屋設施，其後又確認在醫院建的注射屋符合「獨立」設施定義，意味無計劃興建。

據衛生官員指，列治文的吸毒死亡個案發生比率卑詩省其他地區要低，且數字正在慢慢下降中。

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