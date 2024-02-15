大批華人反對建毒品注射屋　加拿大白人女子高喊：回香港去｜有片

加拿大里士滿（Richmond）市政廳2月12日就當地醫院可能建立毒品注射屋一事進行投票。大批華人到市政廳附近抗議，反對建立毒品注射屋。一名支持建立毒品注射站的白人女子向反對一方大喊「你們不屬於這裏，回香港去」惹議。



社交媒體上流傳的影片顯示，一名白人女子對一班華人群體大喊：「你們就是加拿大犯下的錯誤，回你的家鄉去。」「這不是加拿大應該做的，加拿大為我們的公民而戰。」「你們不屬於這裏，回香港去。」

根據影片，現場人群爆發一片「不要毒品」口號的大喊聲，這名白人女子的喊叫聲很快被口號淹沒，而一名試圖調解的職員最終也無奈離去。

報道稱，很多人譴責她的言論是種族主義，要求對她追究責任。

社交媒體上流傳的影片顯示，一名白人女子對一班華人群體大喊：「你們就是加拿大犯下的錯誤，回你的家鄉去。」「這不是加拿大應該做的，加拿大為我們的公民而戰。」「你們不屬於這裏，回香港去。」（網頁截圖）

所謂毒品注射屋是為吸毒者提供一個安全的場所，讓他們能在合資格的衞生專業人員監督下服用藥物。市政府強調，毒品注射屋職員並非分發毒品，而是為他們提供成癮治療和康復服務。

有反對者認為建毒品注射屋會影響社區安全，還可能導致其他地區的癮君子為了獲得毒品而前往注射點所在地。里士滿因有意在當地醫院可能建立毒品注射站，遭當地居住反對建站的華人抗議。