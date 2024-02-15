澳洲貿易部長：2月底晤中國官員　尋求解除葡萄酒龍蝦等進口限制

撰文：外部來稿(國際)
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據澳洲廣播公司（ABC）報道，2月13日，澳洲貿易部長法雷爾（Don Farrell）表示，他2月晚些時候將與中國官員會面，並向後者尋求解除對澳洲葡萄酒、龍蝦和肉類等商品的進口限制。

據報道，法雷爾稱自己2月26日將在阿布扎比（Abu Dhabi）舉行的世界貿易組織（WTO）會議上與中方官員會面，並進行建設性的對話。

會議期間除了葡萄酒議題，他還將對龍蝦以及幾間屠宰場的進口限制向中方提出討論。不過，法雷爾表示目前討論龍蝦貿易恢復確實還早，但這次會議至少可以讓他對解除限制的時機有一個初步判斷。

圖為澳洲貿易部長法雷爾（Don Farrell）2024年2月7日社交媒體圖片。（Facebook @SenatorDonFarrell）

2020年4月，澳洲莫里森政府不顧雙邊關係，執意參與美國「對華圍堵」，要求對中國發起新冠病毒溯源調查，引發中國民間及政府的強烈不滿，造成中澳關係陷入低谷，雙邊貿易也受到影響。但隨着澳洲新政府上台，兩國關係回暖，中方解除多數對澳商品的貿易限制。2023年11月，中方表示會在5個月內進行審查，確定是否解除對澳洲葡萄酒等產品加徵的關稅。

法雷爾此前曾對國內承諾過，在2023年聖誕節期間，澳洲的紅酒和龍蝦將出現在中國消費者的餐桌上，不過該承諾至今未能實現。

本文獲《觀察者網》授權轉載

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