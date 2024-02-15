以色列攻入加沙南部最大醫院數十傷　大量病人未能撤離

加沙地帶的局勢日益嚴峻，以色列軍隊已攻入南部地區最大醫院。



英國廣播公司（BBC）引述半島電視台記者從加沙南部拉法發回的報道稱，以色列軍隊要求汗尤尼斯（Khan Yunis）納賽爾醫院（Nasser Hospital）人員在當地時間星期四（2月15日）早上7時（本港時間下午1時）之前撤離。截至當天早上，以色列士兵已經攻進醫院，坦克和機槍也都在猛烈開火。

記者哈尼（Hani Mahmoud）說，納賽爾醫院的婦產科病房、矯形科和急症室都是襲擊目標。數十人在襲擊中受傷，部份受害者受傷不止一次。

他說，納賽爾醫院是加沙南部最大的醫療設施，現在已經完全癱瘓，所有醫務人員被圍捕，雙手被反綁。

據哈尼描述，以軍已經建立軍事檢查站，巴勒斯坦人被要求5人一組（由醫生、護士和傷者組成）接受檢查，許多年輕人遭到拘押。

圖為2月15日，撤出汗尤尼斯（Khan Yunis）納賽爾醫院（Nasser Hospital）並抵達拉法（Rafah）的加沙居民。（Reuters）

另據半島電視台報道，納賽爾醫院僅存為數不多的外科醫生之一哈立德（Khaled Alserr）說，星期四早些時候，醫院內有7名以色列炮火的受害者正在接受治療。

哈利德說，一架無人機星期三（14日）向醫院高層開火，一名醫生受輕傷。「局勢每小時、每分鐘都在升級。」

加沙地帶衛生部門同天發聲明說，以軍當天在拆毀納賽爾醫院南牆後攻入，並強制醫院內的無家可歸者和醫療人員家屬撤出。目前還有大量病人無法撤離醫院。

以色列方面周四晚些時候證實以軍攻進納賽爾醫院。以方聲明稱，情報顯示有以色列人質被扣留在醫院內，以軍因此進入醫院開展營救行動，但一些人質已經不幸罹難。

本文瘦《聯合早報》授權轉載

