進攻拉法或惹制裁？　不只加沙人流血　以色列也將跌入深淵

2月14日，正在埃及進行的加沙停火協議談判再遇重挫。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在沒有諮詢戰時內閣的情況下拒絕派出談判代表，重申以色列不會接受長期停火、從加沙撤軍等「妄想般的」（delusional）條件。

在準備進攻加沙最南部住滿百多萬避難者的拉法（Rafah）之際，以軍14日也要求拉法以北的南部大城汗尤尼斯（Khan Younis）內僅存還在營運的其中一座醫院進行疏散。另一場進攻醫院的慘劇似乎又會再度上演。

繼英國之後，同屬美國為首五眼聯盟的澳洲、加拿大和新西蘭14日都警告以色列不要向拉法發動「毀滅性」和「災難性」進攻，表明從加沙各地撤往當地避難的平民已無處可逃。

對於內塔尼亞胡視加沙人命如草芥的強硬態度，歐美都正在部署施壓行動。

88歲的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯2月14日呼籲哈馬斯同以色列達成人質協議，以免除加沙的災難。作為法塔赫（Fatah）領袖的他似乎還沒有放下同哈馬斯的權爭。（Reuters）

歐、美「制裁」？

在歐洲，愛爾蘭和西班牙都去信歐盟委員會，要求歐盟檢視以色列在加沙的戰爭行為有沒有違反其與歐盟之間的貿易協議中所包含的人權條款。由於歐盟是以色列的最大貿易夥伴，且戰爭狀態已導致評級機構穆迪降低以色列的信用評級，這種動作可算是一個頗具代表性的嚴重警告。

在美國，拜登（Joe Biden）當局亦作出一系列行動，警告以色列有可能會失去佔以色列國防預算高達15%的美國軍事援助。2月8日，拜登簽署行政備忘，要求國務院同國防部對美國軍援的受助國發表報告，評估他們有否遵守國際人道法律，同時也要求受助國向美國提出其遵守相關法律的保證，像以色列般正處於武裝衝突的國家必須在45日內向美國遞交保證。

2月12日，約旦國王阿卜杜拉（King Abdullah）訪問白容，與拜登會面。（Reuters）

2月13日，美國國務院也證實美國正在調查以色列的具體軍事行動有否違反國際法，而此調查是根據拜登當局在去年8月發出的一項國務院指引而開展的。根據《華爾街日報》引述美國官員的相關報道，其中一項國務院正在調查的案件是以色列10月31日對加沙城傑巴利耶（Jabalia）難民營的空襲，另一個調查目標則是對以色列在黎巴嫩南部使用白磷彈的指控。

雖然上述行動都不會馬上對以色列帶來實際後果，但全都是針對內塔尼亞胡當局的外交警示。

提前承認巴勒斯坦？

除了警告之外，美國及其歐洲盟友也正在同阿拉伯國家計劃推出一個長久解決以巴衝突的兩國和平方案。根據《華盛頓郵報》的消息，這個方案將包括一個巴勒斯坦的建國時間表，並有可能在未來數周內公布。

該報稱，和平方案關鍵在於以人質/囚犯交換協議換來的至少六周加沙停火。停火若得落實，美國同阿拉伯國家將會有時間公布其和平方案、爭取其他國家支持，並採取落實方案的初步行動，包括成立巴勒斯坦臨時政府等。

人口急增六倍的拉法佈滿難民營地。（Reuters）

正在討論中的方案內容，涵蓋約旦河西岸猶太定居點的撤出問題、巴勒斯坦定都東耶路撤冷、加沙走廊重建、加沙和西岸的共同安全和管治安排、針對以色列的具體安全保證、以沙特為首的阿拉伯國家同以色列正常化外交關係等。

在此之前已經有其他報道顯示，沙特等國不只提出以正常化關係來作為以色列換受巴勒斯坦建國的交換條件，甚至願意對以色列作出某種安全保證，如情報交換合作等。加沙戰爭流血不止，阿拉伯國家卻沒有放棄長遠和平的期望，並進一步提出對以色列的讓步，已算得上是難能可貴。

由於上世紀90年代談到今天的「兩國方案」一直未見進展，美國官員表明美方可能會在兩國方案其他具體條件未落實之前預先承認巴勒斯坦國——這也是日前英國外相卡梅倫（David Cameron）在英國上議院公開提及的可能性。

以巴衝突：2024年2月13日，在加沙南部拉法（Rafah）的難民收容點，仍有大批流離失所的平民。（Reuters）

根據上述《華盛頓郵報》的報道，由於目前巴勒斯坦內部不存在成熟條件，阿拉伯官員希望首先成立由技術官僚領導而非政治人物領導的巴勒斯坦政府。目前已盡失民心卻不願下台的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas），則可以禮儀性的總統職位留任。哈馬斯較為溫和的政治領導層（按：相對於立場較強硬的軍事領導層）也有可能加入新政府的組成過程當中。

這種技術官僚領政，並可能讓哈馬斯溫和派加入的設想，其實就如巴勒斯坦當局的前財長、前總理法耶茲（Salam Fayyad）至今也主張的路線一樣，就是將巴勒斯坦人自我管治的正面成果放在優先地位——如果巴勒斯坦政府在實踐上能證明自身有能力帶領巴勒斯坦人走向繁榮和穩定，沒有人會再支持要求武力消滅以色列的極端力量。

巴勒斯坦自治政府前總理法耶茲是未來技術官僚政府的領袖人選之一。（X@Chilliebeanz）

此等兩國方案固然困難重重，卻是以巴問題的唯一最終解決方案。

今天的以色列，又走到了一個分岔路口。如果以軍貿然進攻拉法，除了加沙人民的流血之外，以色列將會進一步被包括其傳統盟友在內的國際社會孤立，以巴之間的仇恨將進一步加深，從根本上嘗試解決雙方衝突的和平方案更是無從談起。即使以色列物理上消滅了哈馬斯，10月7日慘劇的重演只會是一個時間問題。

相反，如果以色列懸崖勒馬，認清哈馬斯的極端力量並不是可以透過武力去消滅的，退下來同意加沙停火，為國際社會難得推動兩國方案的努力創造機會，這樣的話，至少，以巴衝突還有一個得到解決的希望。

可惜又可恨的是，依靠極右支持掌政的內塔尼亞胡最終大概寧願長遠將以色列推入深淵，也不願放棄權力。