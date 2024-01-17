99蚊｢餃子包｣遭抄襲半價賣　UNIQLO告中國品牌SHEIN要求下架賠償

近日，日本UNIQLO（優衣庫）起訴中國跨境電商SHEIN，稱其涉嫌抄襲「餃子包」設計，引發關注。



1月16日，UNIQLO母公司迅銷有限公司在官網發布公告稱，UNIQLO已於2023年12月28日向東京地方法院對包含希音（SHEIN）日本公司在內的零售品牌希音旗下三家實體提起訴訟。原因是公司確定希音銷售的仿製品的形式與其自有產品「餃子包」（圓形迷你單肩包）非常相似。該公司認為，這項舉動違反了不公平競爭防止法，並要求三家公司立即停止銷售仿製品，並賠償公司遭受的損失。

UNIQLO也表示，希音銷售仿製品嚴重損害了顧客對優衣庫品牌及其產品品質的高度信心。而優衣庫的營運商迅銷在其業務活動中尊重企業集團和其他公司的知識財產權。迅銷公司堅決反對任何侵犯其智慧財產權的行為，並將採取包括法律訴訟在內的適當措施予以回應。

UNIQLO香港官網顯示，此訴訟涉及的「餃子包」售價99港幣左右。而SHEIN推出的「原宿單肩包」，標價49港幣，配色有7款，容量也是很實用，可以裝到到水樽、日常基本用品等。

據悉，SHEIN是一家總部位於新加坡的中國的線上快時尚零售商，主要面向海外市場，希音官網資訊顯示，公司為來自全球主要營運中心的150多個國家的客戶提供服務。

SHEIN是一家總部設於新加坡的中國快銷品牌。

疫情期間，因為出色的性價比，並在網購和社群媒體投放廣告從而打響知名度，SHEIN迅速佔領海外市場，被快時尚品牌Zara、優衣庫等視為主要的競爭對手。先前外媒報道稱，2022年，SHEIN的營收達到240億美元，規模與Zara和H&M這些服飾零售巨頭相當。公司官網資訊顯示，在社群媒體上，SHEIN已有超過2.5億的追蹤者。

另外，去年11月，SHEIN被爆已經秘密遞表赴美IPO，市值或達900億美元。意味著，SHEIN上市有可能成為近兩年全球最大的IPO，創始人許仰天有望成為超越張一鳴，成為80後最新首富，是名副其實的中國電商出海第一人。