路透社：澳洲企業把大批葡萄酒運往香港　料北京很快取消關稅

路透社2月16日引述行業數據以及貿易數據稱，澳洲葡萄酒生產商已將數以百萬瓶葡萄酒運往香港，他們認為中國大陸很快就會取消對澳洲葡萄酒的關稅，並恢復這項價值數億美元的貿易。



報道指，北京2023年展開對澳洲葡萄酒的關稅審查，澳洲官員和業界預計，北京3月會取消這些關稅。

報道引述交易數據指，12月份澳洲葡萄酒生產商向香港出口近250萬升葡萄酒，價值6,550萬美元，高於近年來的每月約68.5萬升，也是2019年9月以來最高水平。

其中一家把大批葡萄酒運到香港的企業是DMG Fine Wine，行政總裁William Dong表示，DMG通常每年會在香港銷售1至2個貨櫃的葡萄酒，但現在於香港有10個貨櫃，各貨櫃裝約1.2萬瓶葡萄酒。

他指大部分葡萄酒都是指定銷往中國，「我們希望中國的大門能夠打開，一切都能進去…… 我們正在為一切做好準備。」

圖為2020年11月24日，坦巴倫巴（Tumbarumba）一所酒廠的葡萄酒庫存。（Getty）

澳洲政府2023年12月表示，有信心北京會在2024年初取消這項關稅。

中澳官員或月底見面

世界貿易組織（WTO）兩年一次的部長級會議2月26日至29日在阿聯酋阿布扎比召開。澳洲貿易部長法雷爾（Don Farrell）2月13日表示，屆時他會與中國貿易部長王文濤會面，並會要求中國取消對澳洲龍蝦和葡萄酒的貿易限制。