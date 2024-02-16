納瓦利尼獄中亡　多國指俄羅斯要負責　克宮斥西方「已有結論」

俄羅斯監獄部門2月16日指在囚的俄羅斯知名反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）身亡後，多方如美國、歐盟、波蘭等稱俄羅斯要為此負責，俄羅斯則反擊指法醫結果未出爐，批評西方已得出自己的結論。



美國國務卿布林肯（Antony Blinken）稱，若納瓦利尼死亡的消息屬實，那只會突顯俄羅斯的軟弱和腐敗，斥俄羅斯要為此負責。

歐盟：俄政權應負全責

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）表示，納瓦利尼為自由和民主價值觀奮鬥，為理想作出最終犧牲，歐盟認為俄羅斯政權應對這一悲慘死亡負全部​​責任。

波蘭外交部長西科爾斯基（Radek Sikorski）指，納瓦利尼因虛假指控而遭定罪，入獄條件惡劣，俄總統普京（Vladimir Putin）應對這一切負責。

德國總理：非常悲傷

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）16日稱有關消息令人非常悲傷，又指這是俄羅斯國家近年來變化的「可怕」迹象。

法國外交部長塞茹爾內（Stephane Sejourne）則指納瓦利尼之死提醒大眾，反映普京政權的現實。

納瓦利尼：2013年10月16日，納瓦利尼與妻子尤利婭在法院內交談（Reuters）

拉脫維亞斥克宮「殺人」

拉脫維亞總統林克維奇斯指控克里姆林宮「殺人」，他稱「無論你對政治人物納瓦利尼有什麼看法，他就是被克里姆林宮殘酷殺害了。這是事實，人們應該了解俄羅斯現在政權的真實本質。 我向（納瓦利尼）親友表示哀悼。」

俄羅斯外交部反駁

俄羅斯外交部16日則反擊指西方的指控只是「自我揭露」，指有關納瓦利尼死亡的法醫結果仍未出爐，但西方已得出自己的結論。