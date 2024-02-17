澤連斯基與馬克龍簽署協議　法國再提供30億歐元援助

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）2月16日從德國轉抵法國巴黎訪問，與總統馬克龍（Emmanuel Macron）會晤。雙方簽署雙邊安全協議，法國承諾再向烏克蘭提供最高30億歐元軍事援助。



法國承諾2024年再向烏克蘭提供最高30億歐元軍事援助，並於未來10年向烏克蘭提供全面援助，以恢復領土完整，及應對俄羅斯的進一步侵略。法國亦會支持烏克蘭加入歐盟，以及與北約加強合作。

馬克龍在記者會上表示，在普京（Vladimir Putin）領導下的俄羅斯，已經成為破壞世界穩定的因素，引起全球各國憂慮，歐洲和國際社會須集體面對新的局勢。澤連斯基則表示，連同早前與德國和英國簽署的協議，令他更有信心烏克蘭並非孤軍作戰，又強調歐洲並非美國的代替品，各國仍然團結一致。

在16日更早時候，澤連斯基亦在柏林與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）會面，簽署為期10年的安全協議。德國承諾向烏克蘭提供軍事援助，包括價值11億歐元的砲彈和防空系統等。