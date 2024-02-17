納瓦利尼獄中亡｜俄羅斯大選在即　澤連斯基：投普京等於投殺人犯

俄羅斯3月17日舉行總統選舉前，俄羅斯監獄部門2月16日指在囚的俄羅斯知名反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）身亡。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，投票給俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭等）的俄羅斯人應該意識到，他們正在投票給一個殺人兇手。



澤連斯基16日在巴黎出席新聞發布會時候評論納瓦利尼之死，說：「這些事件告訴我們，普京是一個兇手，這不僅僅是修辭。這並不是一個訊號。絕對明顯，他是一個兇手，這裏沒有秘密。」

俄衛網報道，根據俄羅斯聯邦地區處罰執行管理局16日稱，納瓦利尼是在亞馬爾-涅涅茨自治區第三勞教所死亡，「2月16日，被關押在第三懲教所的納瓦利尼在散步後感覺不適，隨即便失去知覺，懲教所醫務工作人員立即趕到，並呼叫醫療急救組。」

新聞稿稱：「已實施所有必要的搶救措施，但未取得積極效果。急診醫生證實罪犯已經死亡。目前正在查明死因。」

納瓦利尼生於1976年6月，現年47歲。他是俄羅斯國內知名反對派領袖，多次批評普京，他過去多次遭判監，包括俄羅斯法院之前在2023年8月4日裁定納瓦利尼包括極端主義在內的一連串罪名成立，令其遭加刑19年。