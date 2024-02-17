納瓦利尼獄中亡｜俄羅斯大選在即　澤連斯基：投普京等於投殺人犯

撰文：洪怡霖
出版：更新：

俄羅斯3月17日舉行總統選舉前，俄羅斯監獄部門2月16日指在囚的俄羅斯知名反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）身亡。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，投票給俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭等）的俄羅斯人應該意識到，他們正在投票給一個殺人兇手。

澤連斯基16日在巴黎出席新聞發布會時候評論納瓦利尼之死，說：「這些事件告訴我們，普京是一個兇手，這不僅僅是修辭。這並不是一個訊號。絕對明顯，他是一個兇手，這裏沒有秘密。」

俄衛網報道，根據俄羅斯聯邦地區處罰執行管理局16日稱，納瓦利尼是在亞馬爾-涅涅茨自治區第三勞教所死亡，「2月16日，被關押在第三懲教所的納瓦利尼在散步後感覺不適，隨即便失去知覺，懲教所醫務工作人員立即趕到，並呼叫醫療急救組。」

新聞稿稱：「已實施所有必要的搶救措施，但未取得積極效果。急診醫生證實罪犯已經死亡。目前正在查明死因。」

納瓦利尼生於1976年6月，現年47歲。他是俄羅斯國內知名反對派領袖，多次批評普京，他過去多次遭判監，包括俄羅斯法院之前在2023年8月4日裁定納瓦利尼包括極端主義在內的一連串罪名成立，令其遭加刑19年。

納瓦利尼獄中亡｜拜登：不感驚訝　普京有責任納瓦利尼獄中亡　俄羅斯檢察官警告公民不要參加莫斯科大型集會俄媒發布納瓦利尼疑死前1天與法官談笑片段　母：數天前他仍健康納瓦利尼死亡：不止一次疑遭落毒　逝前囚「極地狼」監獄
俄羅斯
澤連斯基
烏克蘭