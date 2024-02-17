馬克龍：法國不再視承認巴勒斯坦國為禁忌

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表明，承認巴勒斯坦國不再是法國的禁忌。



路透社報道，馬克龍星期五（2月16日）在巴黎與約旦國王阿卜杜拉（King Abdullah）一起會見記者時做此表示，他還還暗示，如果兩國解決方案的努力因以色列的反對而陷入停滯，巴黎可以單方面承認巴勒斯坦國。

馬克龍說：「我們在該地區的合作夥伴，特別是約旦，正在為此而努力，我們正在與他們一起努力。我們準備在歐洲和聯合國安全理事會為此做出貢獻。承認巴勒斯坦國對法國來說不是禁忌。」

2014年，法國議員投票敦促政府承認巴勒斯坦國，這一象徵性舉措對法國的外交立場影響不大。

以巴衝突：2024年2月13日，加沙南部拉法（Rafah）戰事正在升級，部份巴勒斯坦人坐在海邊。（Reuters）

馬克龍星期五的表態，是法國領導人首次提出此類建議，凸顯出西方領導人對以色列反擊哈馬斯在加沙地帶造成的死亡人數不斷攀升，已越來越感到忍無可忍。

如果以色列和巴勒斯坦沒有為兩國方案開展真正的談判，法國單方面承認巴勒斯坦國，對於改變當地的局勢雖然無濟於事，但會產生象徵性和外交上的影響力。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）星期四（15日）在社交媒體平台X上以希伯來語發貼文稱：「在10月7日大屠殺後承認巴勒斯坦國，將為恐怖主義提供巨額獎賞，並阻斷日後達成任何和平協議。以色列堅決拒絕國際社會所強加的與巴勒斯坦人永久和解方案。」他說，和平協議只能透過「不設前提的直接談判」達成。

本文獲《聯合早報》授權轉載

