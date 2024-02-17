納瓦利尼死亡｜妻赴德出席會議期間收噩耗　上台演講：普京要負責

俄羅斯2月16日爆出知名反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）在獄中身亡的消息，其妻尤利婭（Yulia Navalnaya）16日正在德國出席慕尼黑安全會議，大會臨時安排她在論壇上演講，她批評俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），指對方要為事件負責。



尤利婭的演講為時約2分鐘，她稱「我想了很久我應該走出來這裏，抑或立即飛回去找我的孩子。但我再想，假若納瓦利尼是我會怎樣做時，我相信他會在這裏，他會在這個台上。」

她又談到「我不知道應否相信這個消息（死訊），這個我們只從俄羅斯政府消息來源收到可怕消息。」她稱「但若是真的，我希望普京、他整個團隊、普京的朋友、他的政府知道，他們將要為對我們國家、對我家人、對我丈夫所做的事情負責。這一天很快會到來。」

她呼籲國際社會團結起來反對「可怕政權」。

《紐約時報》報道，尤利婭到德國出席慕尼黑安全會議是希望敦促與會領袖關注其丈夫的情況，但外界本來沒有預計尤利婭會在當天發言。她上台講話時，與會者肅立鼓掌，台下與會者包括美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）等人。

納瓦利尼與尤利婭結婚超過20年，兩人相識於1998年，2000年結婚，育有一子一女。尤利婭擁經濟學學位，曾在多家銀行工作。

在俄羅斯監獄部門2月16日公布納瓦利尼死訊後，納瓦利尼的發言人表示未能確認消息，納瓦利尼的家人其後趕往監獄確認，至2月17日，發言人證實納瓦利尼已經死亡，並要求俄羅斯政府立即把納瓦利尼的遺體交予死者家屬。