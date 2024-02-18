王毅：中國一直推動烏克蘭和平　冀各方盡早談判

中國外交部長王毅2月17日出席慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）期間，談及俄烏戰爭，重申北京方面一直致力推動烏克蘭和平。



中國外交部刊登王毅的講話，他表示，中方不是當年《布達佩斯備忘錄》（Budapest Memorandum on Security Assurances）的簽約方，但通過政府聲明的方式對備忘錄予以認可。中國的核政策是有核國中最明確、最先進的，包括不首先使用核武器，不對任何無核國家使用核武器，當然包括烏克蘭在內。烏克蘭危機發生後，國家主席習近平進一步指出，核武器用不得、核戰爭打不得，各方應共同維護核材料和核設施安全。中方履行了做出的承諾和承擔的國際義務。

俄烏戰爭：烏克蘭國防部情報總局（GUR）2024年2月14日在Telegram發布影片，顯示幾架海軍無人機在夜間接近一艘大型船隻，並最少發生一次大爆炸。（GUR Facebook）

王毅強調，中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方。但北京方面沒有隔岸觀火，更沒有藉機牟利。習近平指出，各國的主權和領土完整應該得到尊重，聯合國憲章的宗旨和原則應該得到遵守，各國的合理安全關切應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力應該得到支持。

他指出，這是中方在烏克蘭問題上的權威立場和根本遵循。中方為此堅持不懈勸和促談，為恢復和平發揮積極作用。只要和平還有一線希望，就不言放棄；只要談判能早一天重啟，各方的損失就能少一分。