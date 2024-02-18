歐盟加入紅海護衛行列　擬派四軍艦為商船護航

撰文：聯合早報
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歐盟也將組織紅海護航行動，派軍艦保護紅海國際航運免受也門胡塞武裝的攻擊。

歐盟外長將於星期一（2月19日）正式推介這項行動。一名歐盟官員星期五（16日）說，歐盟的目標是讓這項名為「盾牌」的護航行動在幾週內投入運作。

法國、德國、意大利和比利時已表明計劃派出軍艦前往紅海地區，初期將有至少四艘軍艦加入護航行動。這項行動將持續一年，僅限於保護紅海的民用航運，不會向也門領土發動攻擊。

美國早前已組建紅海聯軍。歐盟官員說，他們將與美國和其他在紅海地區的部隊保持軍事聯繫，協調護航行動。

也門胡塞武裝自去年底開始，不斷向紅海航行的船隻發動攻擊，危及國際航運的安全。美國本月初與英國聯手對也門胡塞武裝展開打擊行動，美國把胡塞武裝重新列為「特別認定全球恐怖分子」實體的制裁措施也於星期五（16日）生效。美國財政部說，這項制裁將切斷胡塞的資金和武器來源。

紅海：圖為2023年11月20日，也門胡塞武裝組織的直升機在貨船上方飛過。（Reuters）

不過聯合國官員擔心，制裁將衝擊也門經濟。據聯合國，也門過半數人口，即1800萬多人需要人道援助。

對此，美國國務院發言人說，政府已與航運和金融業者，以及人道主義救援組織合作，儘量減少對也門人民的衝擊。財政部也在1月發放許可證，批准涉及胡塞武裝的部分交易，包括與農產品、藥品和醫療器材有關的交易。

胡塞發言人則發聲明批評美國的決定顯示「華盛頓的虛偽」，並指責美國通過援助以色列支持恐怖主義。

胡塞表明：「我們將繼續以一切手段支持加沙，並繼續阻止與以色列有關的船隻在紅海航行，直到以色列停止對加沙的侵略和封鎖為止。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

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