女星Suhani Bhatnagar離世：罕見病皮肌炎奪命　魯芬影帝都是患者

印度童星演員、參演知名電影《打死不離3父女》的巴特納格爾（Suhani Bhatnagar）2月16日離世，年僅19歲，據其父親指出，巴特納格爾患有皮肌炎（dermatomyositis）。此病屬罕見疾病，但會長期折磨病人，甚至可致命。已故老牌奧斯卡影帝勞倫斯奧利弗（Laurence Olivier）、2017年逝世的香港藝人魯芬等都是患者。



巴特納格爾的父親約2個月前向傳媒透露，女兒身體出現問題，最初發現手部腫脹，後來更擴散到全身，至死前約11日，巴特納格爾確診皮肌炎，接受類固醇治療，但由於免疫力過弱，在醫院受到感染，最終因肺部衰弱導致呼吸困難去世。

+ 6

皮肌炎屬罕見疾病，根據香港風濕病基金會網站指出，大概每年每100萬人當中，有5至10個病發個案，其中以10至15歲兒童及40至60歲成人的病發率較高，當中又以女性較男性多，男女個案病發比率約為1：2。

皮肌炎初期病徵不明顯，患者只感關節痛、肌肉無力，病人通常會先發現皮膚問題，例如是紅疹。基金會網站指出，皮肌炎主因是免疫系統失調導致，引起的紅疹一般長於眼皮、手指和暴露於日光的部位。若然病情嚴重，皮肌炎還會波及身體其他器官，例如心臟、呼吸系統、食道及消化系統，也可引起併發症如肺部纖維化發炎等。

大部份皮肌炎患者可經由藥物治療得到改善，但皮肌炎的嚴重患者可能會肺臟、心臟、食道等器官受損，據香港風濕病基金會副主席李家榮過去指，如患者有MDA5抗體的話，半年內死亡的比率，更高達50%。

一些明星也不幸受盡皮肌炎的苦痛，嚴重影響工作，例如是主演電影《王子復仇記》、《咆哮山莊》的老牌奧斯卡影帝勞倫斯奧利弗（Laurence Olivier），1907年出生的他，於1974年、即60多歲時確診皮肌炎。

綜合網站Class Hollywood Central、Class Movie Treasures指，惡疾使勞倫斯奧利弗一度癱瘓、口齒不清，從走路到說話都須重新學習，要停工休養，住院長達3個月，幸之後慢慢改善，至1975年可以出演一些電影，但再也無法演出舞台劇，且健康問題也一直困擾他，例如是背部疼痛。

魯芬患皮肌炎逝世

在本港，藝人魯芬2017年2月因皮肌炎導致肺部衰竭而病逝，終年63歲。

出演《愛·回家》的香港藝人吳香倫2023年也公開講述患上皮肌炎的經歷，因自身系統攻擊而持續咳嗽、皮膚、眼尾、頸兩邊出現紅疹，手指及全身關節疼痛，連心臟也受攻擊，大大影響生活及工作，一度需停工休養。