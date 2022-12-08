Celine Dion公布患「僵硬人症候群」押後個唱　每百萬人僅1人得病

樂壇天后莎蓮迪安（Celine Dion）12月8日公布，她患上罕見病「僵硬人症候群」（Stiff-person syndrome），並受病情影響而要再度押後原定2023年2月重開的Courage世界巡迴演唱會。她指此病每百萬人中僅約一人得病。



54歲的Celine Dion於12月8日在Instagram上發表影片，她神情悲傷地表示：「在一段長時間以來，我都在應付自己的健康問題，而面對這些挑戰、以及談論我所經歷的一切，對我來說真的很困難。我不能於2月重新開始我在歐洲的巡迴演唱會，而將此事告訴你們，令我很傷心。」

加拿大廣播公司（CBC）12月8日稱，根據Celine Dion的網站，Courage世界巡迴演唱會於2023年夏季舉行的其中8場已取消，另外數場原定於2023年春季舉行的場次，會改在2024年舉行。

「僵硬人症候群」是罕見的中樞神經系統疾病，病人的主要病徵為軀幹及近端肢體僵硬、緊縮，尤其是腹部與下背部的肌肉。Celine Dion之前曾多次因健康理由而押後演唱會，當時指自己長期受到持續性的肌肉痙攣困擾。