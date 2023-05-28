Celine Dion「僵硬人症候群」纏身 　美媒：或再舉辦不了巡演

加拿大樂壇天后 Céline Dion （莎蓮迪安）出道40多年唱出多首經典名曲，但她在去年（2022）突然公開自己罹患罕見疾病「僵硬人症候群」（Stiff-Person Syndrome, SPS），取消原定於今年2月舉行的歐洲巡演。沒想到Celine Dion 昨（26）日再度發出聲明，坦言因健康因素必須取消剩餘的所有巡演場次，雖然她強調「不會放棄」，但有消息人士透露，由於Celine Dion 飽受疾病所苦，未來恐怕不會再舉辦巡迴演唱會。



Celine Dion在26日在社群平台上發出聲明，表示自己非常努力地想恢復體力，但持續延後巡演對於歌迷來說不公平，因此最好的方式就是取消所有場次，直到她真的準備好重返舞台。Celine Dion 也向歌迷喊話，「我要你們都知道，我不會放棄……而且我也等不及再見到你們！」不過美媒引述知情人士報道稱，Celine Dion 因健康問題非常痛苦，每天都必須接受物理治療，還有可能再也不會舉辦巡演。

Celine Dion 發文宣布取消原定於今年2月舉行的歐洲巡演。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

編按：「僵硬人症候群」是一種罕見的中樞神經系統疾病，最常見的病徵包括身軀和手腳僵硬且伴隨嚴重的肌肉痙攣。這種極罕有的疾病目前還沒有能完全醫治的方法，只能通過藥物或其他療法緩解疼痛及病徵，例如免疫療法和物理治療。



Celine Dion 於去年12月首度公開自己罹患「僵硬人症候群」，透露當時的病況不只影響日常生活的各個層面，也導致她無法用原來習慣的方式唱歌，被迫延後歐洲巡演。

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事實上，Celine Dion 這場「勇氣全球巡迴演唱會」（Courage World Tour）可說是命運多舛，早前先是因為新冠疫情喊卡，後來又因為她的身體因素取消北美地區場次，如今再度因為健康問題取消目前正在售票的2023年和2024年所有剩餘場次。不過不少歌迷也在文章下方留言表示「不管多久都願意等」，希望Celine Dion 把健康放在第一位好好休養。

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