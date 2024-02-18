俄軍進駐阿夫季夫卡：通往頓涅茨克市門戶　加強控制烏東2州關鍵

俄羅斯與烏克蘭的戰爭仍然持續，俄軍在烏東戰略城鎮阿夫季夫卡（Avdiivka）取得上風，宣布完全控制該地。路透社2月16日指，該處是通往頓涅茨克市（Donetsk City）的門戶，也被俄烏兩方視為俄軍能否確保完全控制烏東頓巴斯（Donbas）2州的關鍵。



烏克蘭軍方2月16日宣布，烏軍正從烏東戰略城鎮阿夫季夫卡（Avdiivka）撤退，這是近數個月俄烏戰爭陷入僵局以來，烏軍再失重要領土。總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）再籲西方國家加強對烏克蘭的武器援助。

阿夫季夫卡是什麼地方？

阿夫季夫卡位於烏東頓涅茨克（Donetsk）州內，據路透社指，它是通往頓涅茨克市（Donetsk City）的門戶，也被俄烏兩方視為俄軍能否確保完全控制烏東頓涅茨克州與盧甘斯克州（Luhansk）州的關鍵。俄羅斯在戰爭期間宣布吞併烏東4州，但事實上並未完全控制，頓涅茨克與盧甘斯克均是這4州之一。

2024年2月15日，俄烏戰火持續，阿夫季夫卡出現煙霧（REUTERS）

總部位於基輔的智庫國家戰略研究所（National Institute for Strategic Studies）研究員Mykola Bielieskov認為，佔領不會決定性地令局勢對莫斯科有利，但會使俄羅斯更能保持讓頓涅茨克作為俄軍的物流樞紐。

在蘇聯時代，阿夫季夫卡的可樂工廠曾是歐洲大型工廠之一。當地在戰前有3.2萬人口，但目前剩下不足1,000名居民，且很多人要躲在地庫，沒有一棟建築物完好無損。