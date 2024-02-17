納瓦利尼獄中死亡｜俄羅斯多地民眾悼念　人權組織：212人遭扣留

俄羅斯知名反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）2月16日在獄中死亡，俄羅斯多地民眾發起悼念活動，據俄羅斯人權組織OVD-Info表示，至少212人遭扣留。納瓦利尼的發言人正要求政府部門向死者家屬交出遺體，但發言人17日表示，官員稱會在調查完畢後才歸還。



OVD-Info表示，2月16日至17日全國21個城市有民眾自發的悼念集會或守夜活動，至少212人遭扣留，其中聖彼得堡（St. Petersburg）有至少109人、莫斯科至少39人。

這是自2022年9月以來俄羅斯政治活動期間最大規模的逮捕行動，在2022年9月時，有1,300多人因反對政府的戰爭動員令而被捕。

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在納瓦利尼死訊傳出後，西方多國批評俄羅斯政府，指俄總統普京（Vladimir Putin）要為事件負責，克里姆林宮則批評西方在法醫結果出爐前已自行給出定論。

俄羅斯《消息報》較早時引述消息人士指，納瓦利尼的死因是血栓。所謂血栓是發生在動脈或靜脈血管中的血塊，若血塊進入肺部或心臟造成阻塞，可能導致組織缺氧而壞死，嚴重者會突然猝死，不過官方暫時未確定死因。