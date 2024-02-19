王毅訪西班牙晤外交大臣　宣布中方同意取消牛肉進口禁令

中共中央政治局委員兼外長王毅從德國轉到西班牙訪問，2月18日與西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯（Jose Manuel Albares）舉行會談。兩人在會談後表示，中國已同意取消對西班牙牛肉的進口禁令。



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這是王毅6年來首次訪問西班牙，他指中方視西班牙為歐盟內值得信賴的良好夥伴。中方願與西班牙一道努力，加強雙邊關係的發展。 他表示，中方對西班牙牛肉解禁是個好消息，特別是對西班牙農民來說。

阿爾瓦雷斯稱，這是西班牙一直期待的結果，將會惠及整個農業，並指中國的龐大市場難有取代，中方的解禁將帶來非常正面的影響。

自2000年起，由於歐盟多個成員國發現多宗「瘋牛症」病例，北京同年起禁止歐盟出口牛肉產品。

這項消息發布之際，西班牙農民與歐洲多國農民一樣，在過去兩星期持續抗議，反對嚴格的環境政策監管、廉價進口產品的競爭，導致農民入不敷出。

另外，阿爾瓦雷斯表示，與王毅同意支持以兩國方案解決以巴問題。 他又稱，嚴重關切加沙南部拉法的危急局勢，認同有必要立即停火，並繼續支持聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）。

王毅定於19日與西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）會面，然後前往法國。