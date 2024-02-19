大英博物館Instagram遭「洗版」　要求歸還復活節島摩艾像

英國大英博物館（British Museum）的官方Instagram最近遭大批網民「洗版」，要求館方向智利歸還一個復活節島（Easter Island）的摩艾像。



英國廣播公司（BBC）2月19日報道，有關洗版行動由智利網絡名人米爾福德（Mike Milfort）發起，他在片中表示，其支持者首先在維基百科（Wikipedia）「歸還摩艾」標語洗版，再「攻陷」大英博物館的Instagram留言區。

智利總統博里奇（Gabriel Boric）日前受訪時，亦認同該行動的背後理念。

大英博物館雖然為Instagram其中一篇帖文關閉留言功能，惟網民繼續到其他帖文洗版，有一篇的留言數更達2100個。（Instagram/BritishMuseum）

摩艾像估計在公元1400至1650年左右面世，目前復活節島上仍有多座同款石像存在，但亦有不少流落到世界各地的博物館，當中包括大英博物館內的Hoa Hakananai'a及一款較小、稱為Hava的石像。

報道提到，該兩個石像在1869年由英軍船長贈送維多利亞女王（Queen Victoria），後者再將石像捐贈給大英博物館展出至今。

大英博物館的摩艾像於1869年運到英國，維多利亞女王將它捐贈給館方展出。（Getty Images）

外界一直要求大英博物館向復活節島歸還石像，館方強調一直與復活節島的同僚有良好及開放的關係，對方自2018年起多次到訪倫敦。而對於今次洗版事件，館方已關閉其中一篇帖文的留言功能，稱歡迎各方的辯論，但同時亦需要在保衛措施之間取得平衡。

除了這次爭議，希臘去年曾要求大英博物館歸還埃爾金石雕（Elgin Marbles）。