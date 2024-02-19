新加坡預算案　政府積極發展AI產業

新加坡2月16日公布新一份財政預算案，其中在人工智能（AI）計算等方面投入大量資金，希望在AI領域大展拳腳。



當局表示未來五年內投資超過10億新元（約58.15億港元），用於AI計算、人才培養和產業發展等方面。其中部分資金將確保新加坡獲得對AI發展和部署至關重要的先進晶片。

新加坡政府銳意發展AI產業，因此有意確保晶片供應。圖為2022年2月25日路透社拍攝的設計照片。相中見電腦電路板上的半導體晶片。（Reuters）

另外新加坡政府亦計劃與當地及國際頂尖公司合作，於新加坡設立人工智能卓越中心。

除了發展AI，新加坡政府亦撥出額外資源，促進提升新加坡全國寬頻網絡（Nationwide Broadband Network，簡稱NBN）的投資，目標是在2026至2030年將大部分家庭的寬頻速度由現時的1至2 Gbps，增至10 Gbps。

另外因應網絡安全，新加坡政府將在榜鵝（Ponggol）數碼園區設立全國網絡安全指揮中心（National Cybersecurity Command Centre），加強網絡防禦行動協調能力、改善業界與學術界的合作，同時鼓勵網絡安全創新。

而在「研究、創新與企業2025計劃」（Research Innovation and Enterprise 2025，RIE2025）方面，新加坡政府會額外投入30億新元，用於國家優先研究和相關投資，涵蓋先進製造、可持續發展、數字經濟和醫療等領域。

當局亦會投入50億新元成立「未來能源基金」，協助國家能源轉型。