以色列：哈馬斯需在3月齋戒月前釋放人質　否則發動拉法地面戰

在以色列戰時內閣無任所閣員甘茨（Benny Gantz）說，除非哈馬斯在3月齋戒月前釋放仍被扣押的人質，否則以色列將在加沙地帶拉法（Rafah）地區發動地面攻勢。



彭博社報道，甘茨星期天（2月18日）在耶路撒冷對美國猶太領袖說：「對於那些指（進行拉法）這代價太高的人，讓我非常清楚的說，哈馬斯有一個選擇，他們可以投降，釋放人質。這樣，加沙居民就可以慶祝齋戒月這個神聖節日。」

回教徒齋戒月將從3月中旬開始，為期一個月。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）拒絕了哈馬斯的停火要求，稱哈馬斯的要求是「癡心妄想」，導致旨在確保停火和釋放人質的談判陷入停頓。

圖為以色列戰時內閣無任所閣員甘茨（Benny Gantz）1月19日社交平台圖片。（X @gantzbe）

身為以色列民族團結黨（National Unity）黨魁的甘茨承諾，以色列軍方將與美國和埃及協調，協助撤離在拉法的平民以盡量減少傷亡。估計有100萬巴勒斯坦人在加沙地帶與埃及接壤的拉法避難。

甘茨說，以色列將繼續戰鬥，直到目標達成，包括消除哈馬斯和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的威脅，把剩餘的約130名人質帶回家，並使加沙地帶完全擺脫哈馬斯的控制。

他還告訴美國猶太領袖，他反對單方面承認巴勒斯坦國，2023年10月7日以色列人遭哈馬斯屠殺後，這已不是實現地區穩定與和平的途徑。

圖為2月15日撤出汗尤尼斯（Khan Yunis）納賽爾醫院（Nasser Hospital），並抵達拉法（Rafah）的加沙居民。（Reuters）

根據近期調查，以色列民眾認為甘茨是以色列下一任總理的最合適人選，他領導的國家團結黨在民調中遠遠領先於內塔尼亞胡領導的利庫德集團。甘茨此前為以色列國防部長。

內塔尼亞胡辦公室2月18日發表聲明說，以色列拒絕有關巴以問題解決方案的「國際指令」，繼續反對單方面承認巴勒斯坦國。

本文獲《聯合早報》授權轉載

