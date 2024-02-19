緬甸3將領率兵投降地方武裝組織　外媒：軍政府判死刑

軍方消息人士稱，緬甸軍政府判處3名准將死刑，他們1月率領數百名士兵投降，並將中緬邊境的一個戰略重鎮交給了少數民族武裝組織。



法媒19日報道，一名不願透露姓名的緬甸軍方人士星期一（2月19日）說：「包括老街（Laukkai）城鎮指揮官在內的3名准將被判處死刑。」另一名軍方人士證實了這一判決。

2023年1月初，由撣邦的德昂民族解放軍（TNLA）、若開軍（AA）和緬甸民族民主同盟軍（MNDAA）結成的「三兄弟聯盟組織」發表聲明說，經過多個星期的激烈戰鬥，聯盟控制了緬北撣邦城鎮老街，設在老街的軍方地區總部已經投降。

圖為緬甸軍政府最高領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）2021年3月27日在內比都主持閱兵典禮。（Reuters）

老街是緬甸撣邦北部果敢自治區首府。它被三兄弟聯盟攻下，是緬甸少數民族武裝自2023年10月全面反攻以來的又一次勝利，老街軍方的投降則是緬甸軍政府幾十年來最大的損失之一。

軍方投降後，軍官及其部隊獲准離開該地區。軍方發言人1月向法媒證實，3名准將遭軍方關押。

根據緬甸軍法，未經許可擅離職守可被判處死刑。不過消息人士並未透露軍政府何時做出了上述死刑判決，目前也無法聯繫到軍政府發言人置評。

本文獲《聯合早報》授權轉載

