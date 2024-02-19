王毅晤阿爾瓦雷斯　西班牙：積極推動簡化中國遊客到訪手續

中國外長王毅訪問西班牙，2月18日會見當地外相阿爾瓦雷斯（Jose Manuel Albares），據中國外交部指，雙方一致同意加強電信、醫療、電動汽車、綠色能源等各領域合作，又指西班牙將積極推動簡化中國遊客赴西班牙手續。



王毅表示中方願同西班牙一道，從全球視野和長遠角度把握中西關係，擦亮相互信任、互利共贏的底色，突出戰略穩定、務實合作的特色，推動中西關係持續走在中歐關係前列。

他稱中方讚賞西班牙堅持一個中國原則，支持西班牙維護領土完整和民族團結。

+ 2

王毅又表示中國市場快速增長，規模不斷擴大，將繼續對全球開放，中方歡迎西班牙優質產品對華出口，願同西班牙一道堅持開放互惠，為兩國互利合作提供堅實支撐，攜手構建開放型世界經濟，推進普惠包容的經濟全球化。

同意加強電動汽車等領域合作

中國外交部指，雙方一致同意加強電信、醫療、電動汽車、綠色能源等各領域合作，又一致同意延續文化旅遊年積極效應，增進人民友誼，西班牙高度讚賞中方對西班牙公民實施免簽，感謝中方展現信任和友好，西班牙也將積極推動簡化中國遊客赴西班牙手續。

雙方還就國際和地區廣泛議題深入交換看法。