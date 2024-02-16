網紅海底撈包廂拍不雅片！筷子夾水果「摩擦下體」　店家直接報警

廣東一名網紅女主播「安琪兒」日前到一家海底撈包廂拍攝情色影片，更用筷子夾水果摩擦下體，引發爭議。更出現網民爆料該女子其實患有乙肝，消息迅速登上微博熱搜，許多網民更開始擔憂餐具衛生問題。



對此，海底撈官方2月16日回應稱，已報警處置，食品安全放心 ，快速且俐落的公關態度引起網民激讚。



《時間視頻》報道，該名網紅是在廣東廣州芳村爆紅的「安琪兒」。網傳影片顯示，「安琪兒」脫掉外套後，裡面僅穿著一套紅色性感肚兜，然後拿起筷子夾起火龍果並拿到下體摩擦，接著吐舌舔拭。

該影片流出後，引發許多網民擔憂公共餐具的衛生問題，紛紛在海底撈該分店留言稱，「把餐具放在隱私部位？！！！請問，你們怎麼讓我們能放心去消費」、「誰會願意再光顧？」事件延燒後，海底撈官方回應稱「已經報警處理」，海底撈稱，門市一直嚴格執行清潔消毒，會保障顧客用餐的安全。快速的公關態度受到網民一致好評。

此外，亦有網民爆料安琪兒有乙性肝炎。據了解，乙型肝炎 (Hepatitis B) 是由過濾性病毒引起的疾病。病毒能令大量肝細胞死亡，損害肝臟功能。部分受感染人士會終身成為帶菌者，日後更可能發展為慢性肝炎、肝硬化，甚至肝癌。

乙型肝炎病毒存在於血液和體液內，而體液包括唾液、精液、陰道分泌，和其他身體分泌物等。因此只要與患者的血液或體液有接觸，便有機會受病毒感染。

網民點睇：

穿衣自由你自由自己的！怎麼還用餐館的公共參加瞎搞！這以後去海底撈都有陰影不敢吃了！

那是公共場合，餐廳的餐具啊！根本沒有任何素質可言！ ​​

海底撈的回應也太給力了，竟然已經報警處理了，大家對於食品衛生安全可以放心了。 ​

我一個人在家裡都不敢這樣穿，真是佩服佩服。

