馮德萊恩稱有意尋求連任歐盟委員會主席

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）獲得她所屬的德國中間偏右政黨支持她連任，讓她處於有利位置，爭取連任歐盟委員會主席5年。



馮德萊恩在2月19日於德國柏林舉行的基民盟（CDU）會議上，表示自己有意尋求連任歐盟委員會主席，並獲得CDU的支持。

現年65歲的馮德萊恩於2019年12月1日擔任歐盟委員會主席，她的任期將於2024年屆滿。馮德萊恩於1990年加入CDU，在德國前總理默克爾（Angela Merkel）執政的大部份時間，都是內閣成員之一。

圖為2024年2月19日，德國柏林舉行基民盟會議，歐盟委員會主席馮德萊恩發表講話。（Reuters）

預料馮德萊恩會在3月羅馬尼亞舉行的代表大會上，成為中間偏右的歐洲人民黨（EPP）候選人。歐洲人民黨彙聚44個國家的83個政黨與團體，是歐盟最大跨國中間偏右政黨，包括德國CDU在內。

范德賴恩在記者會上表示：「我做出一個有自覺且經過深思熟慮的決定。我想競逐連任，非常感謝基民黨今天提名我作為歐洲人民黨的最佳候選人。」

歐盟27個成員國的領導人將在6月歐洲議會選舉後提名歐盟委員會主席。按照慣例，領導人們會從歐洲議會選舉結果排第一的黨團中選擇候選人。儘管極右政黨在一些歐盟國家崛起，民調顯示，歐洲人民黨聲勢仍大幅領先其他對手，而且歐盟領導人普遍支持馮德萊恩，外界普遍視她很可能連任。