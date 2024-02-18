馮德萊恩：若連任歐委會主席設「國防專員」　傾向中歐東歐人擔任

據《政治報》歐洲版（politico.eu）當地時間2月17日報道，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）當天表示，如果她在今年6月的歐洲議會選舉之後連任，在下一屆歐盟委員會中設立一名專門的「國防專員」將是「合理的」。



「如果我擔任下一屆歐盟委員會主席，我會設立一名國防專員。」曾擔任過德國國防部長的馮德萊恩，當天在參加慕尼黑安全會議並發表講話時這樣說道。

據報道，馮德萊恩表示，哪一個成員國的人士會擔任這個職位是一個「開放性的問題」，但她同時補充說，來自中歐和東歐的候選人擔任該職位的這種組合方式是「非常重要的」。

當地時間2月15日，馮德萊恩在接受英媒採訪時曾表示，布魯塞爾方面應鼓勵歐洲國防工業提高產量並促進整合。她警告稱，「世界正變得更加艱難」。

2023年12月1日，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）出席世界氣候行動峰會。（Reuters）

報道稱，與馮德萊恩結盟的歐盟最大黨團——中右翼的歐洲人民黨（EPP），已表態支持在下一屆歐盟委員會中設立這樣一個防務職位，以指導提高歐盟工業和防務能力的工作。

然而，此類合作的範圍目前仍不清晰，也不清楚是否會涵蓋歐盟的國防工業或安全行動，以及是否會包括到太空領域。

此前，歐盟委員會曾於2019年成立了專門的國防和航天部門——歐盟委員會國防工業和航天總局（DG DEFIS），而歐盟內部市場專員布雷頓（Thierry Breton）則負責與彈藥和航空航天生產相關的主題事務。

目前，意大利外交部長塔賈尼（Antonio Tajani）對馮德萊恩計劃設立國防專員的想法表示支持。他在慕尼黑安全會議上表示：「我們需要在外交政策中扮演真正的角色。」

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