達沃斯論壇｜李強晤馮德萊恩　促歐盟放寬高技術產品對華出口限制

第54屆世界經濟論壇（WEF，又稱達沃斯論壇）1月15至19日於瑞士達沃斯（Davos）舉行。中國國務院總理李強16日出席論壇期間，與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）舉行會談，促歐盟放寬高技術產品對華出口限制，推動中歐貿易更平衡發展。



李強表示，當今世界變亂交織，中歐關係在主要大國關係中保持穩定，這是雙方共同努力的結果。國家主席習近平指出，中歐關係具有戰略意義和世界影響。中方始終把深化對歐關係作為外交優先方向，願同歐方一道，把中歐領導人會晤重要共識落到實處，本著相互理解、相互尊重的原則，堅持夥伴定位、堅持對話合作、堅持互利共贏、堅持妥處分歧，進一步提升中歐關係的穩定性、建設性、互惠性、全球性，更好促進雙方和世界的繁榮發展。

李強促歐方公平對待中國企業 審慎出台限制性政策

李強指出，中方願進口更多適銷對路的歐盟產品，也希望歐盟放寬高技術產品對華出口限制，雙方相向而行，推動中歐貿易更平衡發展。中國將持續建設市場化、法治化、國際化一流營商環境，願與歐方共同遵守自由貿易、公平競爭、開放合作等市場經濟的基本準則。中方希望，歐方在經貿問題上做到公正、合規、透明，公平對待中國企業，審慎出台限制性經貿政策和使用貿易救濟措施。雙方要以舉行中歐高級別人文交流對話機制新一次會議為契機，加強教育、科技、文化、旅遊等領域對話合作，加速恢復人員往來，為中歐關係注入新活力。

馮德萊恩稱不欲與中方脫鈎 盼氣候等領域深化合作

馮德萊恩表示，歐方讚賞中方不斷擴大對外開放，不希望同中方脫鈎，願同中方加強對話溝通，在應對氣候變化、推動世界貿易組織（WTO）改革等領域深化合作，增進人文交流，推動歐中關係進一步發展。

2024年1月16日，李強出席世界經濟論壇創始人兼執行主席施瓦布（Klaus Martin Schwab）主持的午餐會，與跨國公司負責人進行交流。（新華社）

與跨國企業負責人午餐會 李強指反對陣營分裂和對抗

另外，李強同日出席世界經濟論壇創始人兼執行主席施瓦布（Klaus Martin Schwab）主持的午餐會，與沃爾瑪、摩根大通、英特爾、巴斯夫、大眾、西門子等14家跨國公司負責人進行交流。

李強指出，當前形勢下，碎片化地各自為戰只會令世界經濟復蘇更加困難。中方反對各種形式的陣營分裂和對抗，中國對外開放的大門將越開越大。中方歡迎外國企業來華投資興業，願認真研究和解決外資企業在華經營中遇到的困難和問題，落實好外資企業國民待遇，創造穩定、公平、可預期的良好營商環境。希望大家繼續用好中國發展帶來的機遇，在中國實現更好更大的發展。