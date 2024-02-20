英國高等法院舉行聆訊　決定是否受理阿桑奇最終上訴

英國高等法院2月20日舉行為期兩日的聆訊，決定是否接受維基解密（WikiLeaks）創辦人阿桑奇（Julian Assange）提出的最終上訴。假如法院駁回要求，他很大機會需要被引渡到美國，面對披露軍事和外交秘密文件的控罪。



《衛報》及天空新聞（Sky News）報道，阿桑奇在英國的監獄內扣留近五年，時任英國內政部長彭黛玲（Priti Patel）在2022年批准引渡。

阿桑奇的妻子及支持者認為，對方的健康在獄中持續惡化，憂慮他一旦被引渡到美國就可能喪命。他的代表律師將會在庭上指出，引渡等於對阿桑奇政見的懲罰，亦違反包括言論自由在內的歐洲人權公約 （European Convention on Human Rights）。

英國高等法院2月20日舉行聆訊，一批阿桑奇的支持者到場聲援。（Getty Images）

美國在特朗普（Donald Trump）執政時代，起訴阿桑奇17項間諜罪及1項不誠實使用電腦罪，以取得及披露機密文件。維基解密披露美國在伊拉克及阿富汗的行動，包括一條片段，顯示美軍的直升機擊斃11人，當中2名死者為路透社記者。

阿桑奇的律師指，假如美國法院裁定罪成，他可能面臨監禁175年。他們亦承諾，阿桑奇若在英國法院敗訴，將會向歐洲人權法院提出最終上訴。

英國法院在2012年裁定阿桑奇應引渡到瑞典，面對涉嫌強姦指控，他之後獲厄瓜多爾駐倫敦大使館提供政治庇護，惟厄瓜多爾在2019年撤回他的難民身份，他隨即因為棄保潛逃而入獄至今。