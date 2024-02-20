歐洲太空總署：衛星兩日內墜落地球　大氣可燒盡多數碎片

歐洲太空總署（ESA）表示，一枚衛星預料會在本港時間2月22日凌晨3時24分墜入大氣層，誤差值為±9.91小時。預計衛星會在離地表約80公里處解體，大多碎片會在大氣中燒盡，部份不含有害物質的碎片會墜落地表，很可能跌入海中。



ESA網站自5日起就即將墜落的地球監測衛星「ERS-2」提供即時資訊，上述時間是經由19日數據估算得出。ESA聲明稱，衛星是自然進入大氣層，無法執行精巧操作，因此未能確知它會在何時何地進入大氣層。

網站指，每隔一週左右都會有太空碎片進入大氣層，估計ERS-2耗盡燃料後質量為5,057磅（約2,294公斤），大小與其他碎片相似。

ERS-2於1995年初次發射，當時是由歐洲研發、發射的最先進衛星。它與姊妹衛星「ERS-1」一同收集有關地球極冠（polar cap）、海洋和陸地表面的數據，並觀測在偏遠地區發生的洪水、地震等災害，數據沿用至今。

ESA在2011年決定停運ERS-2，隨即耗盡衛星的剩餘燃料，將其高度降至更接近地球處，預備在15年後重返地球。

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