納瓦利尼家族遭遇麻煩：胞弟被通緝　遺孀一度遭社媒X禁言

俄羅斯反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）2月16日獄中死亡後，遺孀尤利婭（Yulia Navalnaya）稱將繼承亡夫遺志。社交媒體X在20日晚一度對她的賬號停權，在約半小時後又開通。外界暫時未知X為何這樣做。



尤利婭20日較早時在X發文促俄羅斯政府交還丈夫的遺體，讓他有尊嚴地下葬。

她2月19日發布影片，指責是普京（Vladimir Putin）殺害其夫，稱快將公開證據。她又批評當局至今扣留丈夫遺體，質疑是想待他體內的神經毒氣消散，暗示他是遭人毒殺。

克宮20日晚否認他死於神經毒劑諾維喬克（Novichok）中毒。此外克宮也稱普京沒看過尤利婭的影片。

圖為2024年2月19日，尤利婭出席歐盟外長在布魯塞爾舉行外長會議。（Reuters）

另一方面，俄塔社20日稱，納瓦利尼胞弟奧列格（Oleg Navalny）名列俄羅斯的通緝犯名單。

他在2021年因俄羅斯人出席集會聲援納瓦利尼，被控違反新型冠狀病毒感染的限制而被判1年緩刑。2022年2月，他因違反緩刑條款，在缺席審訊的情況下被判處1年徒刑。

奧列格下落不明。英國天空新聞20日稱，據一些通訊社授引的法庭文件稱，他在2021年前往塞浦路斯，沒返回俄羅斯。