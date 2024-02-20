納瓦利尼獄中亡｜歐盟各國外長：將對俄實施新制裁並促查普京責任

俄羅斯反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）2月16日在獄中逝世，德國、立陶宛和瑞典等多國外長2月19日出席歐盟外長會議時呼籲，歐盟需在針對俄烏戰事的基礎上，再就納瓦利尼之死對俄羅斯實施新制裁。



各國外長同日與納瓦利尼的遺孀會面，之後發表聯合聲明稱將與合作夥伴密切協調，致力地追究俄羅斯政治領導層和當局責任，他們須為其行為進一步付出代價，包括透過制裁。聲明又指出，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和俄羅斯當局對納瓦尼之死負有最終責任，呼籲進行獨立和透明的國際調查。



路透社引述歐盟外交官員稱，與納瓦尼之死有關的俄羅斯監獄官員，可能會被列入資產凍結和旅行禁令的名單。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）表示，希望歐盟27國盡快就第13輪制裁方案達成協議。她批評，俄羅斯總統普京用殘酷手段鎮壓示威者，以及在報章報道自由的公民。歐盟官員透露，協議可望在21日通過。

19日主持會議的歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）表示，歐盟成員國肯定會提議對責任人實施制裁，他認為最大的責任人是普京本人。

納瓦利尼的遺孀同日出席了布魯塞爾的會議，表示將繼續為已故丈夫而戰，並呼籲支持者比以往任何時候，都要更落力對抗普京。