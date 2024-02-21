韓國醫生集體辭職潮　增至逾6,400人「跳船」　官令831人復工

韓國醫生集體辭職潮擴大，參與者以此抗議政府推行醫學院擴大招生。韓國保健福祉部2月20日稱截至19日晚11時，全國100間教學醫院合計6,415名實習及住院醫生提出辭職，佔整體約55%。福祉部對其中831人發出復工令。



韓聯社20日稱，韓國合計有1.3萬名實習及住院醫生，其中95%任職於前述100間醫院。迄今已請辭的醫生中，1,630人離開工作場所。

福祉部當天命令未有上班的728人返回崗位，連同之前已接獲命令的103人，共831人被要求復工。

部門擬在同日派員親往檢查50間醫院，向長期停工的醫生下達復工命令。若他們拒絕執行，其醫生執照會被吊銷。

福祉部副部長朴敏守同日指，世福蘭斯醫院、聖母醫院相對有較多醫生離開單位。各大醫院均未受理辭呈。

圖為韓國首爾一間醫院，攝於2024年2月19日。（Yonhap via REUTERS）

《韓民族日報》20日稱，工業行動首天已出現對病人構成傷害的情況，例如手術安排被延後，以及急症室提供手術受到限制。

韓國政府猛烈抨擊有關行動。韓聯社19日引述多名消息人士稱，總統尹錫悅稱「醫療界鬥不過國民」，稱不會如往屆政府般放任醫療界作集體行動。

警察廳廳長尹熙根19日指，警方考慮對參加或主導集體行動的醫生採取法律措施，包括提請逮捕證，或展開逮捕調查。