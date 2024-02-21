王毅訪巴黎主持中法戰略對話　認為多極化對和平穩定不可或缺

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅2月20日到訪法國，在巴黎同法國總統外事顧問博納（Emmanuel Bonne）共同主持第25次中法戰略對話。雙方除談及兩國關係，並就事關和平安全的廣泛議題進行了深入溝通，一致認為多極化對和平穩定不可或缺，將繼續加強戰略協作。



王毅表示，中法建交以來，互信持續鞏固，共識不斷擴大，兩國關係日趨成熟穩定，60年來，世界發生了巨大變化，但中法對獨立自主的堅持、對世界多極化的追求、對文明多樣性的珍視從未改變，站在新的歷史起點上，雙方要攜手努力，以兩國元首戰略共識為指引，堅守初心、守正創新，將中法全面戰略夥伴關係打造得更加穩固和富有活力，為中歐關係發展作出更大貢獻，也為世界和平作出不懈努力。

中方視歐洲為多極化進程中重要一極

王毅指出，世界動蕩甚至分裂，不符合任何一方利益，中方視歐洲為多極化進程中的重要一極，支持歐洲加強戰略自主，將前途命運掌握在自己手中，中法在重大問題上立場相近，中方願同法方加強戰略溝通，形成更多共識，加強團結合作，展現大國擔當，發出強有力信號，更有效應對全球性挑戰，更積極回應國際社會期待。

博納：法國支持歐中堅持夥伴關係定位

博納表示，法中戰略溝通卓有成效，高層交往成果豐碩，法方高度重視法中全面戰略夥伴關係，將繼續奉行一個中國政策。面對當前國際亂局和地緣衝突，法方願同中方攜手應對挑戰，避免大國對立，防止陣營對抗，改善全球治理，法方主張歐洲戰略自主，展現擔當作為。支持歐中堅持夥伴關係定位，強化有效合作。

雙方同意加強氣候人工智能等合作

雙方一致同意，進一步加強應對氣候變化、保護生物多樣性、可持續發展、農食產品、清潔能源、核能研發、人工智能、航空航天、森林碳匯等合作，此外，雙方同意，延續中法文旅年積極勢頭，辦好貫穿全年的數百場人文交流活動，增加直航航班頻次，進一步便利人員往來。