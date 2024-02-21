內塔尼亞胡：尋求人質獲釋重要　但非不惜代價

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）和財政部長表明，以色列不會不惜一切代價，尋求人質獲釋。



路透社報道，以色列財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）2月20日告訴以色列公共廣播電台（Kan），稱人質獲釋非常重要，但以色列不能為此不惜一切代價；爭取人質獲釋的辦法是加大對加沙地帶的軍事壓力，擊敗統治該地的哈馬斯武裝組織。

斯莫特里奇的這番言論招致反對黨人士和戰時內閣部長甘茨（Benny Gantz）的斥責，也激怒了一些人質家屬。以色列人質家屬一直在嘗試向政府施加更大壓力，以達成人質獲釋協議。

圖為2024年2月19日，以色列耶路撒冷有示威者不滿政府未有積極讓哈馬斯釋放人質，焚燒雜物抗議。（Reuters）

採訪結束後不久後，以色列總理內塔尼亞胡的辦公室發佈了一份聲明，對斯莫特里奇的立場表示贊同。

內塔尼亞胡在聲明中說：「國內外對以色列施加了很大壓力，要求我們在實現所有目標之前停止戰爭，包括不惜一切代價換取人質獲釋的協議。我們不願意不惜一切代價，當然更不願意付出哈馬斯要求我們付出的妄想代價，這將意味着以色列的失敗。」

以巴衝突自爆發至今已持續四個多月，雙方僅在2023年11月底進行短暫停火以及部分人質和囚犯互釋。以色列稱，哈馬斯10月對以襲擊行動中造成1200人喪生，另劫持了約250名人質，目前還有100多人被扣押在加沙；加沙方面稱，以色列的進攻已造成2.9萬多名巴勒斯坦人死亡。

近期由卡塔爾斡旋的停火談判並不樂觀。卡塔爾表示，由於許多國家堅持新的停火協議必須包括釋放更多人質，這使得促成以巴停火的努力變得複雜。

本文獲《聯合早報》授權發布

