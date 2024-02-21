巴基斯坦主要政黨宣布組建聯合政府　謝里夫競選新任總理

巴基斯坦主要政黨穆斯林聯盟（謝里夫派，PML-N，下文稱穆盟謝派）宣布，將與人民黨（PPP）組建聯合政府。



新華社報道，星期二（2月20日）深夜，巴基斯坦前總理謝里夫（Shehbaz Sharif）領導的穆斯林聯盟和前總理貝娜姬（Benazir Bhutto）之子比拉瓦爾（Bilawal Bhutto Zardari）領導的人民黨，在首都伊斯蘭堡宣布兩黨達成一致意見，同意組建聯合政府。

在當晚舉行的聯合記者會上，謝里夫表明雙方一致同意推舉人民黨聯合主席、前總統扎爾達里（Asif Ali Zardari）競選新一屆總統。

同時，統一民族運動黨（MQM-P）、穆斯林聯盟（領袖派，PML-Q）、巴基斯坦穩定黨（IPP）也已同意參與組建聯合政府。比拉瓦爾說，雙方決定組建聯合政府是為了使國家擺脫當前危機，人民黨同意推舉謝里夫競選新一屆總理。

圖為2024年2月10日，巴基斯坦前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）支持者在卡拉奇（Karachi）上街遊行，要求公正選舉結果。（Reuters）

巴基斯坦2月8日舉行大選，選舉委員會11日公布選舉最終計票結果，得票數排名前四的分別為：獨立參選人集團獲101席、穆盟謝派獲75席、人民黨獲54席、統一民族運動黨獲17席。

根據這一結果，本屆國民議會選舉中任何政黨或獨立參選人集團均未單獨獲得超過半數議席，因此主要政黨須協商組成一屆聯合政府。

1月13日，巴基斯坦最高法院通過裁決，剝奪了由官司纏身的前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）創立的正義運動黨（PTI）的選舉標誌，僅允許該黨候選人以獨立參選人身份參加本屆選舉。據巴媒統計，這屆大選中約有90名獲得席位的獨立參選人來自正義運動黨。

巴基斯坦國民議會現有336個席位，議員任期5年，可連選連任。其中266席由普選產生，每個選區獲得最多票數者當選。

此外，國民議會還為婦女和少數教派（非回教）分別設立60個和10個保留席位，這些議席均根據各黨派獲得的普選議席數量按比例進行分配。

本文獲《聯合早報》授權轉載

