巴基斯坦大選沒有絕對贏家　下一步：如何組閣，誰當總理

巴基斯坦大選結束，點票結果顯示沒有政黨可取得絕對多數議席，意味政黨必須組成聯合政府。陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）祝賀國家成功舉行國民議會選舉，但強調國家需要穩定手段，擺脫兩極分化的政治局面。



穆尼爾2月10日發表聲明稱，巴基斯坦人民信任憲法，所有政黨都有責任表現出政治成熟和團結，希望選舉能帶來政治及經濟穩定，為巴基斯坦締造和平與繁榮。

因伊姆蘭汗被判刑，其巴基斯坦正義運動黨（PTI）被禁止參選，PTI成員在這次大選改以獨立候選人參加。儘管受到打壓，PTI的表現仍超出預期。

圖為2024年2月8日，巴基斯坦正義運動黨在伊斯蘭堡的黨總部，工作人員正等待點票結果。（Reuters）

根據仍在進行的點票結果，伊姆蘭汗支持的獨立候選人獲得超過100 多席，領先謝里夫（Nawaz Sharif）領導的巴基斯坦穆斯林聯盟（PML-N）。PML-N及另一個巴基斯坦人民黨（PPP）分別取得71及 54個議席。

這次大選共選出266個議席，其他小黨派總共贏得了27個席，目前仍有13席未有結果。伊姆蘭汗的支持者及謝里夫在9日事先宣布取得勝選。

圖為2024年2月9日，前總理謝里夫在其巴基斯坦穆斯林聯盟總部發表講話。（Reuters）

由於未有政黨取得絕對多數議席，三大黨將不得不就組成聯合政府進行談判。PML-N最先呼籲聯合執政，謝里夫表示他們會邀請其他政黨和獲勝候選人合作，謝里夫已經擔任了三屆總理。

由於伊姆蘭汗被判入獄，即使PTI成功組閣仍無法讓伊姆蘭汗出任總理。

美英和歐盟對巴基斯坦選舉表示關注，呼籲調查選舉違規舉報。中方日前表示巴基斯坦大選是當地內政，中方祝願巴基斯坦大選順利、平穩、安全舉行。