中國遊客宿新西蘭「巴士屋」離奇起火1人脫險　1女當場死亡

中國駐基督城（Christchurch，又譯克賴斯特徹奇）總領館2月20日稱，新西蘭警方通報告，一名前往新西蘭南島旅遊的中國公民因失火不幸身亡。新西蘭媒體The Press於2月21日稱，起火原因仍在調查。



一名來自中國的女遊客與她的同伴透過Airbnb在新西蘭租住的一間被指是「古怪」的、沒有接上電網的「巴士屋」，它在20日發生火警。案中一人及時逃走，沒有受傷，但一名女子走避不及，當場死亡。

一名中國遊客與她一名同伴透過Airbnb在新西蘭租住的一間「古怪」的、沒有接上電網的「巴士屋」，但它發生火警。案中一人及時逃走，沒有受傷，但另一名女子走避不及，當場死亡。圖為招租廣告中，被稱為可用於煮食的煤氣爐。

救援人員20日早上4時接報，前往南島西岸霍基蒂卡（Hokitika）附近藍馬刺路（Blue Spur road）的起火現場應對。

這間民宿以128紐元（約619.8港元）一晚的房租招租，房東形容它是「沒接電網、動物愛好者的鄉村小屋」，設施包括獨立熱水淋浴室、生態廁所、用於取暖的燃木爐、燒烤設施以及可用於烹飪的燃氣爐。資料顯示，16名用家對這間民宿給予五星評價。

一名中國遊客與她一名同伴透過Airbnb在新西蘭租住的一間「古怪」的、沒有接上電網的「巴士屋」，但它發生火警。案中一人及時逃走，沒有受傷，但另一名女子走避不及，當場死亡。圖為招租廣告中，被稱為可用於取暖的燃木爐。

The Press引述一對上週曾租用巴士屋，來自雲南的一對男女稱，他們對於那裏起火以及有人死亡感驚訝。兩人稱屋主曾向他們示範如何使用燃木爐及燃氣爐。他們沒信心使用它，以及他們入住時那裏並不寒冷，於是沒有用上。

另一名曾住宿「巴士屋」的中國遊客則說，睡在屋內感覺很「奇怪」。

使館對此高度重視，正協助遇難者家屬進行善後處置。中方對遇難者表示深切哀悼，對遇難者家屬表示誠摯慰問。

在此，使館再次提醒來新中國遊客，務必提高安全意識，保障人身安全。