加沙納賽爾醫院遭砲擊陷停擺　無國界醫生籲安全撤離被困病人

加沙戰幔展開逾四個月，以色列軍隊迫令加沙居民南遷後，無視平民安全，繼續在多個南部地區狂轟濫炸。當地時間上周四（15日）凌晨，南部最大醫療設施、位於汗尤尼斯（Khan Younis）的納賽爾醫院（Nasser hospital）骨科部門遭砲擊，大約130名病人和至少15名醫護人員至今仍被困在斷水斷電的大樓內。無國界醫生對襲擊表示憤慨，亦極爲憂慮被困病人的情況，呼籲讓受困者安全撤離。



撰文：無國界醫生



逾百名醫護病人被困 兩無國界醫生員工失蹤

醫院被襲一刻場面混亂，組織在該院工作的員工被迫撤離，其中一人目前下落不明；另一名員工撤離時被以軍在檢查站扣留，及後音訊全無。無國界醫生要求以色列公開上述兩名同事的行蹤，並確保他們的安全及尊嚴得到保障。

組織的巴勒斯坦醫療統籌湯馬士（Guillemette Thomas）表示：「納賽爾醫院的情況，是這場戰事把醫療設施逐一瓦解的又一例證。 儘管醫護和病人最初被告知可留在院內，但他們現時在本應可受保護的地方陷入險境。我們對於人們需再次為留在醫院付出沉重代價，感到極度憤怒。」

納賽爾醫院曾是加沙南部最大的醫療設施，以軍早前下令院內數千名流離失所者撤離時，曾表明醫護人員、病人及其一名照顧者可繼續留在該處。目前，該醫院已無法再為病人提供醫療護理，加沙境內的其他主要醫院及周邊地區亦經常受軍事行動和激烈戰鬥威脅，當地僅存的醫療系統近乎無法運作。數以萬計平民受傷並落得終身殘疾，但他們目前亦缺乏適當的醫療護理。

以巴戰爭：圖為2024年1月12日，在汗尤尼斯（Khan Yunis）納賽爾醫院（Nasser Hospital）接受治療的加沙兒童。（Reuters）

馬瓦西避難所遭轟致兩死 無國界醫生深感震驚

另外，同樣位於加沙南部的馬瓦西（Al Mawasi）昨晚（20日）亦受襲，一間組織員工及其家屬棲身的避難所遭炮擊，造成至少兩名員工的親人罹難及六人受傷。馬瓦西一度被以方建議設為人道安全區，無國界醫生目前尚未掌握事故詳情，但對此襲擊深感震驚。

加沙飽受戰爭蹂躪，無國界醫生再次呼籲立即停火，停止對醫療設施、醫護人員及病人的襲擊，並允許足夠的救援物資進入境內，以挽救無數平民的生命。

2024年1月24日，加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis）最大的納賽爾醫院（Nasser Hospital），平民就地埋藏死者屍體。（Reuters）

有關無國界醫生

無國界醫生是一個獨立的國際醫療人道救援組織。我們致力為受武裝衝突、流行病、疫病和天災影響，以及遭排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助。無國界醫生只會基於人們的需要提供援助，不受種族、宗教、性別或政治因素左右。

因以色列擁有穩健的緊急和醫療服務，無國界醫生目前在該國並未開展任何醫療項目，但曾向以色列的醫院表示願意支援他們治療當地的大量傷者。我們目前僅在巴勒斯坦地區開設項目，因此我們基於組織在當地的病人和員工的親身見聞而報告有關情況。

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