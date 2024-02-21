美國參議員：以巴有望齋戒月前達成暫時停火協議

在中東參與以巴衝突相關會談的兩名美國資深議員說，幾週之內有望達成一項協議，在伊斯蘭教齋戒月前暫時停火。



路透社報道，美國參議員布盧門撒爾（Richard Blumenthal）和孔茨（Chris Coons）星期二（2月20日）在約旦會見了約旦國王阿卜杜拉二世（Abdullah II bin Al-Hussein），並在耶路撒冷與以色列領導人舉行了會談。

布盧門撒爾告訴路透社：「幾週之內，我們就能看到（以色列和哈馬斯）在齋戒月前暫停戰鬥。」

以約旦為首的阿拉伯國家擔心，以色列在齋戒月期間繼續對哈馬斯發動進攻可能會進一步加劇戰爭的緊張局勢。然而由埃及和卡塔爾斡旋的停火和釋放人質談判仍未取得成果，上週在開羅的一輪會談無果而終。

以色列總理內塔尼亞胡（Netanyahu）說，以色列不會不惜一切代價換取人質獲釋，並強調釋放人質的方法是加大對加沙的軍事壓力，擊敗哈馬斯。

圖為以色列總理內塔尼亞胡2024年2月18日在耶路撒冷出席會議。（Reuters）

不過，布盧門撒爾說，與以色列領導人的會談表明，以色列對暫停軍事行動持開放態度，因為以色列結束了在加沙的激戰階段，轉而可能將重點放在鎮壓叛亂戰鬥上。

布盧門撒爾說：「一旦就暫停（戰鬥）達成一致，就會為談判開闢道路，談判可能會促成巴勒斯坦人的自治，建立一個讓他們掌握自己命運的國家。

但以色列對加沙南部城市拉法（Rafah）的進攻將使停止戰鬥的努力變得更加複雜。參議員們警告說，以色列有義務保護平民，並在向拉法進軍之前允許重新安置平民。

孔茨說：「我們試圖在支持以色列和它對哈馬斯的戰鬥，與支持巴勒斯坦人民實現自治以及結束衝突的合法願望之間，取得平衡。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

