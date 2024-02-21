薩克斯：內塔尼亞胡會令拜登倒台嗎？│專家有話說

美國總統需要從以色列遊說團體手中收回美國政策，並應停止支持以色列的極端主義和完全非法的政策。



作者：美國著名經濟學家、聯合國可持續發展解決方案網絡主席薩克斯（Jeffrey Sachs）



以色列總理內塔尼亞胡（Bibi Netanyahu）的內閣充滿了宗教極端分子，他們認為以色列在加沙的暴行是上帝的命令。根據學者們可追溯至公元前七世紀的希伯來聖經《約書亞記》，上帝應許了這片土地給猶太人，並指示他們消滅居住在應許之地的其他民族。如今，這段文字被以色列的極端民族主義者所使用，其中包括居住在被佔領巴勒斯坦土地上的約70萬以色列定居者，其中許多人違反了國際法。內塔尼亞胡在21世紀奉行西元前7世紀的宗教意識形態。

當然，當今世界的絕大多數人，包括絕大多數美國人，肯定不會與以色列的宗教狂熱分子保持一致。世界對1948年種族滅絕公約的興趣遠遠超過對《約書亞記》中上帝所命定的種族滅絕的興趣。他們不接受聖經的觀點，即以色列應該殺死巴勒斯坦人民或將其驅逐出自己的土地。兩國解決方案是國際社會宣布的政策，並獲得聯合國安理會和美國政府的認可。

圖為2024年2月19日，以色列耶路撒冷有示威者不滿政府未有積極讓哈馬斯釋放人質，焚燒雜物抗議。（Reuters）

因此，拜登總統陷入了強大的以色列遊說團與美國選民和國際社會輿論之間。鑑於以色列遊說團體的力量及其在競選捐款中花費的金額，拜登試圖雙管齊下：支持以色列，但不認可以色列的極端主義。拜登和國務卿布林肯希望吸引阿拉伯國家進入另一個開放式和平進程，將兩國解決方案視為永遠無法實現的遙遠目標。

以色列強硬​​派當然會阻止每一步。拜登知道這一切，但他想要和平進程的遮羞布。直到最近，拜登還希望沙特阿拉伯能夠被引誘與以色列實現關係正常化，以換取F-35戰鬥機、獲得核子技術以及對最終兩國解決方案的模糊承諾……某一天，以某種方式。

沙特人不會有這些。他們在2月6日的聲明中明確表示：

沙特王國呼籲解除對加沙人民的圍困；疏散平民傷亡；致力於遵守國際法和國際準則以及國際人道主義法，並根據安理會和聯合國決議以及阿拉伯和平倡議推動和平進程，該倡議旨在找到公正和全面的解決方案並建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都的獨立巴勒斯坦國。

在國內，拜登與以色列遊說團體的領導組織 AIPAC（無傷大雅地命名為美國以色列公共事務委員會）對抗。AIPAC的長期成功在於將數百萬美元的競選捐款轉化為美國對以色列數十億美元的援助，這是一個驚人的高回報。目前，AIPAC的目標是將11月選舉的約一億美元競選資金轉化為針對以色列的160億美元補充援助計畫。

到目前為止，拜登仍與AIPAC保持一致，儘管他失去了年輕選民。在1月21日至23日進行的《經濟學人》/YouGov民意調查中，19歲至29歲的受訪者中，49%的人認為以色列正在對巴勒斯坦平民實施種族滅絕。只有22%的人表示，在以巴衝突中，他們同情以色列，而 30% 的人同情巴勒斯坦，其餘48%的人「大致相同」或不確定。只有21%的人同意增加對以色列的軍事援助。以色列完全疏遠了美國年輕人。

儘管拜登呼籲基於兩國解決方案和減少加沙暴力實現和平，但內塔尼亞胡卻公然將拜登撇在一邊，導致拜登多次稱內塔尼亞胡為混蛋。然而，在華盛頓發號施令的仍然是內塔尼亞胡，而不是拜登。當拜登和布林肯對以色列的極端暴力行為束手無策時，內塔尼亞胡卻得到了美國的炸彈，甚至拜登對160億美元的全面支持，沒有美國的紅線。

要了解這種情況的荒謬和悲劇，請考慮一下布林肯2月7日在特拉維夫發表的聲明。布林肯並沒有對美國促成的以色列暴力行為施加任何限制，而是宣稱「將由以色列人來決定採取什麼行動。他們想做、想做的時間、想做的方式。沒有人會為他們做出這些決定。我們所能做的就是展示可能性是什麼、選擇是什麼、未來可能是什麼，並將其與替代方案進行比較。而現在的替代方案看起來就像是暴力、破壞和絕望的無休止循環。」

今天上午，美國在聯合國安理會動用否決權否決了阿爾及利亞要求立即停火的決議草案，美國大使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）稱通過該措施的努力「一廂情願」且「不負責任」。拜登提出了一個軟弱的替代方案，呼籲「在切實可行的情況下盡快」停火，無論這意味著什麼。實際上，這也肯定意味著以色列會簡單地宣布停火「不切實際」。

聯合國安理會2月20日表決由阿爾及利亞起草、呼籲加沙暫時停火的決議案，但美國駐聯合國代表格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）再度投反對票否決議案。（Reuters）

拜登需要從以色列遊說團體手中收回美國政策。美國應該停止支持以色列的極端主義和完全非法的政策。除非以色列遵守包括《種族滅絕公約》在內的國際法和21世紀道德規範，否則美國也不應該在以色列身上花費更多資金。拜登應該站在聯合國安理會一邊，呼籲立即停火，甚至呼籲立即採取兩國解決方案，包括承認巴勒斯坦為聯合國第194個成員國，這一舉措自1999年以來已經逾期十多年了。巴勒斯坦於2011年申請加入聯合國。

以色列領導人在殺害數萬名無辜平民、迫使200萬加沙人流離失所以及呼籲進行種族清洗方面沒有表現出絲毫的悔意。國際法院已判定以色列很可能犯下種族滅絕罪，國際法院可能會在未來一兩年內對種族滅絕做出最終裁決。拜登將作為種族滅絕的推動者載入史冊。但他仍然有機會成為阻止種族滅絕的美國總統。

更新：這篇文章是在原來的基礎上進行更新的，以承認周二聯合國安理會對阿爾及利亞停火決議的投票。

原文 "Will Netanyahu Bring Down Biden?"（20/2/2024）刊登於Common Dreams, 香港01編譯