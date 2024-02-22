特朗普民事詐欺罰款眾籌5天獲677萬　GoFundMe職員這樣辯駁引熱議

美國紐約地區法官就民事詐欺案裁定前總統特朗普（Donald Trump）必須支付3.549億美元（約27億港元）罰款後，網民在眾籌網站GoFundMe為特朗普籌款，5天籌得867,878美元（約677萬港元）。有人認為這項活動違反平台規則，GoFundMe公共事務主任德拉蒙德（Jalen Drummond）稱活動合乎服務條款後，由於德拉蒙德曾為特朗普工作，這次募款挑起更多疑問。



美國紐約法官恩戈龍（Arthur Engoron）16日裁定，由於欺詐性誇大其淨資產以欺騙貸款人，特朗普必須支付3.549億美元罰款。

房地產商人卡多內（Grant Cardone）的妻子埃萊娜（Elena Cardone）16日在GoFundMe發起名為「與特朗普站在一起；資助3.55億美元不公正判決」（Stand with Trump; Fund the $355M Unjust Judgment）的籌款活動。這項活動在5天內籌得867,878美元（約677萬港元）。

美國紐約地區法官就民事詐欺案裁定前總統特朗普（Donald Trump）必須支付3.549億美元（約27億港元）罰款後，網民在眾籌網站GoFundMe為特朗普籌款。（GoFundMe網頁截圖）

某些網民認為這項眾籌活動可能違反平台規則，即GoFundMe籌款活動不得為「涉嫌金融和暴力犯罪的法律辯護」籌集資金，而且根據GoFundMe條款，捐贈只能給個人或慈善組織。

代表GoFundMe的德拉蒙德19日告訴《新聞周刊》（Newsweek）：「此次籌款活動目前符合我們的服務條款。」

德拉蒙德發布聲明後，由於德拉蒙德之前曾為特朗普，民眾對籌款活動的合法性提出進一步質疑。根據LinkedIn資料，特朗普擔任總統期間，德拉蒙德2019年11月至2020年8月擔任白宮通訊辦公室副主任，2020年8月至2021年1月擔任白宮助理新聞秘書。