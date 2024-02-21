特朗普自比納瓦利尼　稱在美遭迫害

美國前總統特朗普（Donald Trump）稱讚俄羅斯已故反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）非常勇敢，並將他的遭遇與自己在美國的處境聯結起來。



路透社報道，特朗普星期二（2月20日）在南卡羅來納州一處市政廳接受霍士新聞（Fox News）採訪時說：「納瓦利尼的處境非常悲傷，他是一個很勇敢的人，因為他回到了俄羅斯。他本可以離開的。」

他說：「而且，坦率地講，他最好遠離俄羅斯，在海外發聲，而不是必須回到國內，因為人們認為這種情況（納瓦利尼可能遭到迫害）可能發生，而且確實發生了。這是一件可怕的事情。」

特朗普並未在發言中明確就納瓦利尼之死對某一方作出指責。包括美國總統拜登（Joe Biden）在內的西方領導人此前指克宮和普京應對納瓦利尼的死負責，但克宮否認與此有關。

圖為納瓦利尼2022年5月在獄中以視像方式出席法庭聆訊（Reuters）

此外，特朗普還在訪談中說：「但這（納瓦利尼事件）也發生在我們國家。我們在很多方面正在變成一個共產主義國家。我是（共和黨內）領先的總統選舉候選人，而我被起訴了。」

他週末曾在自己的社交平台Truth Social上發文稱，納瓦利尼在北極流放地監獄的死亡，讓他更加了解美國正在發生的事情。

拜登星期二對特朗普的貼文發表嚴厲批評：「為什麼特朗普總是指責美國？普京應該對納瓦利尼之死負責。特朗普為什麼不能直接這樣說呢？」

本文獲《聯合早報》授權轉載

