地緣局勢和高利率拖累　德國2024年增長預期下調至0.2％

德國預計其乏力的經濟2024年僅增長0.2％，比德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）政府最近在秋季預測的增長1.3%要低得多。



德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）2月21日發布的聲明說，儘管實際工資上漲和強勁的勞動力市場應該會在2024年有所幫助，但地緣政治緊張局勢和高利率在拖累經濟復蘇。哈貝克上週首次透露疲弱的增長前景。

彭博社報道，根據哈貝克在柏林提交的政府經濟報告，雖然消費者支出在2023年下降0.4％，但預計2024年將增長0.5％。

圖為2024年2月17日，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）出席慕尼黑安全會議。（Reuters）

哈貝克表示：「我們擺脫危機的速度比希望的要慢。德國正遭受結構性問題的困擾。我們現在需要的是改革助推器。這是為了捍衛德國作為工業基地的競爭力。」

這個歐洲最大經濟體受到製造業低迷的影響，令人對其關鍵工業部門的未來產生疑問。由於全球需求疲軟、通脹高企、俄羅斯廉價能源供應減少以及法院決定限制預算支出，2023年德國國內生產總值（GDP）下降0.3％。

未來看起來並不樂觀：政府還將2025年的增長預期下調至1％，但消費者價格漲幅預計將回落至1.9％。

本文獲《聯合早報》授權轉載

