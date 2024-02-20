亞裔女遊德國新天鵝堡遭狼抓　友伸援同遭毒手　美國漢認強姦謀殺

德國新天鵝堡（Neuschwanstein Castle）附近2023年6月發生2名女遊客遇襲以及被拋落山、最終一死一重傷的慘劇。德國法院2024年2月19日就此案開庭首天，涉案疑犯、美國男子博林（博林ohling）承認強姦與謀殺。



惟根據美媒報道，在德國的司法系統，疑犯這樣還未算正式承認控罪。

兩女分別是21歲的Eva Liu及22歲的Kelsey Chang，她們在2023年6月14日下午遇襲。疑犯博林在案發後一度逃離現場。警方出動逾25輛車追捕，最終將他拘捕。

疑犯的代表律師穆勒（Philip Müller）稱，當事人是臨時起意犯案。穆勒稱當事人知道受害人在沒人救助的情況下會死，但仍將她們遺下。他說當事人對其犯行深感羞愧，想向受害人家屬道歉。

來自密歇根州的博林在庭上發言，但僅止於確認律師的聲明準確。此外疑犯在庭上承認持有兒童色情物品。它們是調查人員在調查此案期間發現的。

此案料於3月中宣判。

案發當天兩女遠足，在可欣賞到新天鵝堡美景的瑪莉安橋（Marienbrücke Bridge）附近遇到該名美籍男子。當時她們走在一條登山徑上。

男子聲稱通往觀景點的路難行，將她們引領到一條小徑上，然後開始對Eva Liu「出手」。他將她推倒在地，企圖對強姦她以及扼頸。

目睹同行朋友遭狼抓的Kelsey Chang上前阻止，但被兇徒掐頸及推落斜坡。他將Kelsey Chang推落山後，再性侵Eva Liu，並用腰帶勒她的頸，最後也將她拋落深谷，該處高度近50米。

博林在強姦Eva Liu時拍攝影片。

當局出動直升機救起兩名女子，但Eva Liu送院同日晚上傷重不治；Kelsey Chang在救援員抵達時仍能說話。疑犯落網後被控謀殺、企圖謀殺以及企圖性侵等罪名。

新天鵝堡是歐洲受歡迎的旅遊目的地之一。（路透社）

新天鵝堡是德國最受歡迎的旅遊景點之一，每年吸引約140 萬遊客，其中夏季平均每天接待約6,000 人。附近的瑪莉安橋也是熱門觀光點。