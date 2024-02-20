馮德萊恩獲提名任北約秘書長朔爾茨反對：她對俄羅斯太強硬

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）備受美國國務卿布林肯青睞，向美國總統拜登推薦馮德萊恩擔任北約領導人。曾經德國的國防部長，似乎要完成人生極限三級跳。但是，萬萬沒想到，阻力卻來自看似「佛系」的德國總理朔爾茨。



本文獲微信公眾號「德國生活」授權轉載



德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）阻止了馮德萊恩擔任新任北約秘書長。德野媒體評價道：「顯然社會民主黨不喜歡基督教民主黨人在俄羅斯問題上的方針。」

德國前國防部長馮德萊恩自2019年起擔任歐盟委員會主席，她當前的任期於10月31日結束。幾名歐盟高級官員和高級外交官向德國媒體《世界報》（Die Welt）證實：「德國總理朔爾茨堅決反對馮德萊恩在卸任後擔任北約領導人」。

馮德萊恩的提名最初由美國國務卿布林肯（Antony Blinken）向總統拜登（Joe Biden）推薦。拜登隨後向朔爾茨提出了這個想法，但遭到了拒絕。

《世界報》分析朔爾茨拒絕的原因是來自黨爭，「對朔爾茨來說，北約秘書長的職位太重要了，不能把它交給基民盟黨人。」

「相比之下，歐盟委員會主席的重要性要低得多。從朔爾茨的角度來看，馮德萊恩顯然對莫斯科的批評過於強硬，從長遠來看，這可能會成為一個劣勢。」

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）2024年2月17日出席慕尼黑安全會議。（Reuters）

此外，據歐盟人士稱，馮德萊恩對於外交政策的「熱情和決心」格外引人注目。她個人反覆強調烏克蘭戰爭和加沙地帶危機，也惹惱了歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）和歐盟首席外交官博雷利（Josep Borrell）。

與此同時，愈來愈多的迹象表明，即將卸任的荷蘭首相呂特（Mark Rutte）今年10月將取代已經任職10年的斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg），成為北約秘書長。

在現年57歲的呂特領導下的荷蘭政府因戰爭難民家庭團聚問題於2023年7月垮台。不過，他將繼續留任直至新政府組建。他已於10月表達了對北約首席職位的興趣。

與馮德萊恩經常批評美國總統候選人特朗普（Donald Trump）不同，呂特與這名備受爭議的美國前任總統保持着良好的關係。2019年夏天，還在擔任總統的特朗普在談到呂特時表示：「我們在過去幾年裏成為了朋友。」

《世界報》認為，「如果特朗普再次成為美國總統，與他建立良好關係對北約新任首腦來說可能會變得很重要。」

美國前總統特朗普（Donald Trump）2月14日在南卡羅來納州出席造勢活動。（Reuters）

華盛頓長期以來一直更傾向由女性擔任北約新任主席，但與此同時，在烏克蘭戰爭結束後，新任北約主席應該能夠與莫斯科建立堅韌的關係。

可以肯定的是，如果無望擔任北約秘書長，馮德萊恩將尋求連任歐盟委員會主席。今年65歲的馮德萊恩上周六（17日）在慕尼黑安全會議明確表露連任意願，馮德萊恩表示如果她繼續擔任委員會主席，將任命一名國防專員。

基社盟、社民黨和自民黨等其他政黨的代表已公開表示支持。尤其是在俄烏戰爭爆發後，歐洲安全政策需要新形勢。

對於即將結束任期的馮德萊恩，德國媒體《世界報》給出了這樣的職業評價：「歐洲正在衰落，今年的經濟增長幅度很小。能源危機、地緣政治緊張局勢和高利率的綜合影響不僅在德國，而且在幾乎所有成員國都造成了影響。」

「布魯塞爾本身也缺乏活力，在馮德萊恩的領導下，歐盟愈來愈遠離市場經濟原則，而這些原則是繁榮的保證。」

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）2024年2月19日在德國柏林一間咖啡廳出席活動。（Reuters）

「在氣候的『綠色協議』標籤下，企業受到欺凌，不斷受到新法規、禁令和文件要求的約束。這種小規模的控制既不具有生態效率，也不具有經濟效率。這也是歐盟與美國相比迅速失去優勢的原因。」

「布魯塞爾不僅不關注創業自由，反而更願意放寬補貼。政客和技術官僚不僅不善於識別明天的贏家，反而去迎合輸家。」

「馮德萊恩的貿易政策也是一場災難。儘管迫切需要減少對中國的依賴，但布魯塞爾卻一再搞砸了與幾乎所有潛在合作夥伴的談判。馮德萊恩不僅沒有促進貿易自由，反而在世界各地揮動道德大棒。」

「馮德萊恩任期內最失誤的決定發生在新冠疫情期間。歐盟首次決定大規模承擔共同債務——而且要求更多債務。」

在德國媒體眼中，基民盟不應讓馮德萊恩繼續連任。歐盟的最高職位需要更有經濟自由精神的人來承擔。